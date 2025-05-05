英超｜車仔贏波守前5 高爾彭馬：社媒充斥白痴

先禮後兵，在主場賽前列隊恭迎英超盟主利物浦的車路士，落場即冇面畀，以3比1擊退對手，穩佔第5位，僅得球不及同分的紐卡素，來屆重返歐聯重掌主動權。以12碼「埋齋」、結束之前英超上陣1162分鐘入球荒的車路士王牌高爾彭馬，賽後向網媒作反擊。
已半隻腳打入歐協聯決賽的車路士，當然以英超保前列為季尾重心，以強陣招呼派出部份副選撐場的王者利物浦。車路士一早領先下，最終以3比1贏波，為下周日作客紐卡素的前列大戰壯行色；其中最令藍戰士球迷抒口氣是星級主將高爾彭馬，全場5次射門及4次創造入波機會，並以12碼取得個人今屆第15個英超入波。
躋身隊史十大聯賽射手
彭馬並成功以67戰36球，躋身隊史十大聯賽射手之末，他賽後不以為然說：「我感覺正常，3個月未有入波令我更有決心及動力，為球隊及自己要做得更多。」他再將矛頭指向對自己的批評：「現在社交媒體充斥白痴及挑釁的言語，我根本不會理會。我入波，我高興；但會繼續求進步，達致新高。」
至於錄得今屆英超第3場敗仗後，利物浦領隊史洛治不認為球隊封王後下滑，並說：「今天我隊證是了自己是聯賽冠軍，從後場帶波推進，表現很好；落後兩球亦沒有放棄，但如我賽前所說，雙方的差距其實很少。」紅軍下周日將會返主場鬥「二哥」阿仙奴。