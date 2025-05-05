英超｜車仔贏波守前5 高爾彭馬：社媒充斥白痴

先禮後兵，在主場賽前列隊恭迎英超盟主利物浦的車路士，落場即冇面畀，以3比1擊退對手，穩佔第5位，僅得球不及同分的紐卡素，來屆重返歐聯重掌主動權。以12碼「埋齋」、結束之前英超上陣1162分鐘入球荒的車路士王牌高爾彭馬，賽後向網媒作反擊。

已半隻腳打入歐協聯決賽的車路士，當然以英超保前列為季尾重心，以強陣招呼派出部份副選撐場的王者利物浦。車路士一早領先下，最終以3比1贏波，為下周日作客紐卡素的前列大戰壯行色；其中最令藍戰士球迷抒口氣是星級主將高爾彭馬，全場5次射門及4次創造入波機會，並以12碼取得個人今屆第15個英超入波。