英超｜車路士低迷 「細」鬥「拖肥」

相信大部人預料不到，英超本輪其中一場頭場「雙藍戰」變成前列之爭；突陷低潮的車路士明晚主場迎戰氣勢強盛的愛華頓，一攻一守勢均力敵，今場先取入球「細」盤。(球賽編號FB1073，12月13日23:00開賽)

「藍戰士」車路士自從上月底主場大炒巴塞隆拿後，戰績大跌；聯同剛戰歐聯作客1比2反負意甲阿特蘭大，連續4場不勝僅入3球，包括英超3戰只得2和1負，跌出三甲。主帥馬利斯卡(Maresca)歸咎賽期太密，並說：「4場只得2分(全部賽事計)不是我預計之內，我們要做得更好；己隊每兩天踢一場，看來有點吃力，現在最重要是爭取贏下一場。」