英超｜車路士低迷 「細」鬥「拖肥」

相信大部人預料不到，英超本輪其中一場頭場「雙藍戰」變成前列之爭；突陷低潮的車路士明晚主場迎戰氣勢強盛的愛華頓，一攻一守勢均力敵，今場先取入球「細」盤。(球賽編號FB1073，12月13日23:00開賽)
「藍戰士」車路士自從上月底主場大炒巴塞隆拿後，戰績大跌；聯同剛戰歐聯作客1比2反負意甲阿特蘭大，連續4場不勝僅入3球，包括英超3戰只得2和1負，跌出三甲。主帥馬利斯卡(Maresca)歸咎賽期太密，並說：「4場只得2分(全部賽事計)不是我預計之內，我們要做得更好；己隊每兩天踢一場，看來有點吃力，現在最重要是爭取贏下一場。」
球隊近期再次啞火，箭頭李安戴納(Liam Delap)又因早前勇戰肩傷重返傷兵營；王牌射手高爾彭馬(Cole Palmer)腳傷無礙後未在佳態，剛戰歐聯更不用隨隊赴意大利。前線兩大好手祖奧柏度(Joao Perdo)及柏度尼圖(Pedro Neto)近期產量不足，加上星級防中摩西斯卡些度(Moises Caicedo)仍要停賽，削弱攻守平衡。車路士今場遇上近5場聯賽4勝、全部勝仗0失球的愛華頓，要贏波反彈阻力不少。
莫耶斯領愛華頓力爭上游
相反愛華頓上仗聯賽主場3比0輕取諾定咸森林，不用踢歐洲賽下佳態洋溢，暫時聯賽只比車路士少1分，更領先同市宿敵、上屆盟主利物浦1分，主帥莫耶斯(Moyes)領軍功力證明薑是老的辣。
球隊中場重心、今場倒戈的達斯貝利賀爾(Dewsburry-Hall)，近5場錄得3入球1助攻，借將翼鋒基亞利殊(Grealish)在前場鋪橋搭路，作用亦大；上仗連個人技術粗糙的箭頭泰亞路巴利(Thierno Barry)亦攻入今夏從西甲加盟後的英超首球，士氣高昂。
這支藍軍計近3場聯賽作客2勝1和只失1球，包括作客曼聯少踢1人仍能贏波，令人印象深刻；踢法實而不華，鬥心補實力不足，今場先取「細」盤安心。
