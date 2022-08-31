英超︱車路士作客修咸頓反輸1:2　杜曹：我們太易被打敗

英超周中開快車，車路士在轉會窗關閉前的最後一仗，作客對修咸頓。球隊雖然有史達寧（Raheem Sterling）入球領先，不過球隊之後連失兩球，令修咸頓得以反勝，賽後車路士領隊杜曹（Thomas Tuchel）對球隊的表現不滿，指「我們實在太易被打敗」。

在聯賽吞列斯聯3蛋後，車路士又擊敗了李斯特城，然而杜曹的車路士仍然有不少問題需要解決。23分鐘，史達寧接應隊友的橫傳，雖然對方守將將球擋下，但史達寧及時起身，再把握對手兩個球員已倒在地之下，為藍戰士先開紀錄。不過，5分鐘之後修咸頓的角球開出，雖然車路士球員將球踢出禁區，但拉維亞（Romeo Lavia）禁區頂起腳，車路士門將艾度亞文迪（Edouard Mendy）擋到仍然入網，聖人迅速扳平。

半場前被反超

到上半場的補時階段，羅曼佩拉特（Romain Perraud）左路落底線，傳回禁區內無人看管的阿當岩士唐（Adam Armstrong），岩士唐冷靜地起腳，省中意圖攔截的高列巴尼（Kalidou Koulibaly）入網，為修咸頓取得反勝。換邊後，車路士未能追回比分，以1:2今季輸第2場。

杜曹賽後對球隊的表現，以及現時的兵源作出回應：「你知道我在回想甚麼嘛？是上季對祖雲達斯。我們在史丹福橋對祖雲達斯打了一場出色的比賽，然後我們有捷維爾（Ben Chilwell）休息8個月，簡迪（N'Golo Kante）休3個月，但對熱刺仍然保持表現。」他之後指球隊今季仍飽受傷兵及停賽所影響「現時是不足夠去贏列斯聯及修咸頓。這不是羞恥，我們要謙虛地接受我們是會輸掉比賽。我們討論它，但這會令我們脫軌，這會很易去欺負我們。」

杜曹又批評，在球隊的失球太易：「防守鬆散。要怎樣去守呀？單純用心態，憑心態去阻止它。在表現上沒有優勢，這沒必要浪射。這都是不必要，只要球隊更緊密以及展示不同的心態，這就是我今日的評估。」