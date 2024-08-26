英超｜車路士作客重創狼隊　利物浦輕取賓福特

首戰不敵曼城的車路士，在英超尋求反彈。球隊作客以6:2擊敗狼隊，當中前鋒的馬度基（Noni Madueke）今場個人上演帽子戲法。至於利物浦就在主場以2:0擊敗賓福特，開季兩連捷。 周中在歐協聯的外圍賽險勝瑞士的塞維特，球隊贏波表現仍然受到批評。今場車路士繼續作出一些變動。球隊在98秒已打開缺口，由尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）把握角球機會無人看管下頂入領先。不過馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）在27分鐘為主隊扳平。藍戰士在45分鐘一度由高爾彭馬（Cole Palmer）入球，將比數再度領先。只是上半場補時佐真拿臣（Jorgen Larsen）為狼隊再度追平，半場雙方踢平2:2。

馬度基為賽前取笑主隊道歉 下半場馬度基挺身而出，先在49分鐘為車路士再度領先。之後他在58及63分鐘各建一功，個人完成帽子戲法，也為藍戰士拉開5:2的比數。而重返車路士的祖奧菲歷斯（Joao Felix）後備上陣下，亦在80分鐘建功，協助車路士以6:2大勝一仗。 賽後馬度基先為自己在社交媒體被指侮辱狼隊所在的和夫咸頓道歉，原因是你在賽前在Instagram上寫上「在這裡的一切都是垃圾」，並記錄和夫咸頓的地方。他表示：「我想向所有可能覺得被冒犯的人道歉。這只是人為錯誤，只是意外。在我社交媒體的意思不是這樣，我肯定和夫咸頓是個很好的小鎮，對不起。」也因此令他在比賽期間被主場球迷針對柴台。