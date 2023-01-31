英超︱車路士傳以破英格蘭轉會費紀錄　簽入阿根廷安素費南迪斯

冬季轉會窗將在今晚（31日）關閉，與以往不同，今年轉會窗因為有世界盃的因素，令到市場關注不少世界盃有表現的球員去向，其中阿根廷的新秀安素費南迪斯（Enzo Fernandez），獲車路士開出破紀錄的轉會費，希望在最後一日成功羅致旗下。

英國傳媒報道，目前在英超排第10的車路士將會繼續增兵，以1.2億歐元（約10.2億港元）的破英格蘭轉會費紀錄的價錢，從葡萄牙的賓菲加，簽入安素費南迪斯。安素在去年才從阿根廷的河床加盟賓菲加，目前未確定葡萄牙方面願意接受車路士的報價，球會的領隊羅渣舒密特（Roger Schmidt）曾批評車路士「滋擾」，以及表示會結束有關交易。

過去英格蘭最高的轉會費，是2021年曼城從阿士東維拉收購年輕中場的基亞利殊（Jack Grealish），轉會費為1億英鎊。

拜仁將借用簡斯路

另外，曼城的守將祖奧簡斯路（Joao Cancelo）傳將外借至德甲的丈拜仁慕尼黑。傳媒報道指，拜仁將會以先借後買的方式，在轉會窗前完成交易。在完成半年的借用後，拜仁可以7,000萬歐元（約5.94億港元）的轉會費買斷。

列斯聯就從意甲的祖雲達斯，借用了美國國腳的韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）至今季季尾。在完成今季後，列斯有優先權以3,000萬英鎊簽下這位年輕中場。