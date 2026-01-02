英超｜車路士傳斟史特拉斯堡主帥接手

車路士在周四（1日）突然宣布解僱領隊的馬利斯卡（Enzo Maresca）後，目前由誰帶隊球隊對曼城仍然未明，只是U21主教練的麥法蘭尼（Calum McFarlane）將代表出席賽前記者會。而目前媒體報道車路士對多個目標感興趣，當中現時41歲的法甲史特拉斯堡領隊羅仙尼亞（Liam Rosenior）呼聲最高。
羅仙尼亞與馬利斯卡同樣在2024年7月分別獲史特拉斯堡及車路士委任領隊，不過馬利斯卡就做不長，雖然帶領球隊贏得歐協聯及世界冠軍球會盃，但在聖誕檔期3場聯賽僅得2和1負而成為下台的導火線。而車路士亦未有確定周日（4日）對曼城的聯賽由誰領軍，只是通知媒體由U21主帥的麥法蘭尼代出席賽前記者會。而英國廣播公司（BBC）報道，同由車路士老闆波利（Todd Boehly）擁有的史特拉斯堡，領隊的羅仙尼亞成為大熱，不過亦不排除其他人選會勝出。
據報道指，羅仙尼亞獲得前車路士守將芝維爾（Ben Chilwell）的讚許，指他會更上一層樓。這位41歲守將過去帶領過侯城，被解僱後在2024年7月加盟史特拉斯堡，球員時代效力過富咸、雷丁及侯城，在今季歐協聯的聯賽階段，帶領史特拉斯堡在聯賽階段以首名晉身16強，而球隊在法甲排名第7，並賽和過巴黎聖日耳門3:3，據報道指羅仙尼亞在藍戰士內部獲得較高的評價。而除了羅仙尼亞之外，波圖領隊的法利奧利（Francesco Farioli）據報是另一個候選人。其他還包括法甲馬賽的迪沙比（Roberto de Zerbi）、英冠葉士域治的麥堅拿（Kieran McKenna）及高雲尼利城的林柏特（Frank Lampard）都在名單中。