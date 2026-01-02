英超｜車路士傳斟史特拉斯堡主帥接手

車路士在周四（1日）突然宣布解僱領隊的馬利斯卡（Enzo Maresca）後，目前由誰帶隊球隊對曼城仍然未明，只是U21主教練的麥法蘭尼（Calum McFarlane）將代表出席賽前記者會。而目前媒體報道車路士對多個目標感興趣，當中現時41歲的法甲史特拉斯堡領隊羅仙尼亞（Liam Rosenior）呼聲最高。

羅仙尼亞與馬利斯卡同樣在2024年7月分別獲史特拉斯堡及車路士委任領隊，不過馬利斯卡就做不長，雖然帶領球隊贏得歐協聯及世界冠軍球會盃，但在聖誕檔期3場聯賽僅得2和1負而成為下台的導火線。而車路士亦未有確定周日（4日）對曼城的聯賽由誰領軍，只是通知媒體由U21主帥的麥法蘭尼代出席賽前記者會。而英國廣播公司（BBC）報道，同由車路士老闆波利（Todd Boehly）擁有的史特拉斯堡，領隊的羅仙尼亞成為大熱，不過亦不排除其他人選會勝出。