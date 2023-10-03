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體育
2023-10-03 11:04:03

英超｜車路士兩球贏富咸　梅迪歷終於開齋（附比賽精華）

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梅迪歷取得在車路士的第一個入球。(路透社)

梅迪歷取得在車路士的第一個入球。(路透社)

車路士終於取得今季的第2場勝仗，球隊在周一（2日）晚作客富咸，在烏克蘭國腳梅迪歷（Mykhailo Mudryk）取得在車路士的首個入球下，球隊得以2:0擊敗對手，取得今季聯賽的第2勝，同時也是球隊聯賽首次作客的勝利。

近兩季表現與勁旅相違的車路士，今仗面對同為倫敦球會的富咸。在18分鐘就打破悶局，梅迪歷接應利維高維爾（Levi Colwill）長傳，心口控低起腳，為藍戰士領先。僅僅1分鐘，富咸防線的犯錯，布查（Armando Broja）為車路士擴大領先。藍戰士之後有機會再取得入球，只是高爾彭馬（Cole Palmer）的反擊未能做好，而安素費南迪斯（Enzo Fernandez）補射高出，半場車路士領先2:0。

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梅迪歷終於在車路士取得首個入球。(路透社) 布查為車路士射成2:0。(路透社) 車路士終取得今季首場作客勝仗。(路透社) 車路士終取得今季首場作客勝仗。(路透社) 車路士終取得今季首場作客勝仗。(路透社) 車路士終取得今季首場作客勝仗。(路透社) 車路士終取得今季首場作客勝仗。(路透社)

換邊之後車路士有伊恩馬特臣（Ian Maatsen）禁區內彎遠柱中柱，安素補射又被門將擋出。而門將的羅拔山齊士（Robert Sanchez）成功擋住富咸的近門攻勢，最終藍戰士保住2:0的領先局面完場，取得今季英超的第2場勝仗。

普捷天奴繼續支持梅迪歷

上季由烏克蘭的薩克達以8,900萬英鎊簽入的梅迪歷，一直表現未如理想而飽受批評。今仗終於一吐烏氣。車路士領隊普捷天奴（Mauricio Pochettino）表示：「米沙（梅迪歷）上陣是因為他在訓練時的表現，他是值得的。他一直很專注，同時在訓練時的表現證明他值得上陣。我很高興米沙與阿曼度（布查）。米沙取得他首個英超入球，而阿曼度也休息很久後再度上陣及再次入球，球隊的競爭很好。青年球員需要時間適應，在米沙來到之後這裡有很大幅的轉變，這是不易適應的。這是需要時間和耐性，這時需要相個他們，他們都是有天賦的球員。」

英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖）
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