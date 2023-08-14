英超｜車路士利物浦各一言和　卡些度傳再破英格蘭轉會紀錄（附比賽精華）

今季作出大幅變動的車路士，在揭幕戰面對中場大換血的利物浦。紅軍雖然有路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）先開紀錄，不過阿素迪沙斯（Axel Disasi）為藍戰士追平，雖然車路士之後有一次的明顯手球，但獲球證網開一面，最終利物浦只與車路士踢平1:1。不過，有傳車路士在摩西斯卡些度（Moises Caicedo）的轉會終於獲勝，以破英格蘭轉會費紀錄的1.15億英鎊簽入這位厄瓜多爾中場。

今季落實由前熱刺主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）領軍的藍戰士，正選陣容與去季變動不少。而紅軍亦因為換血，以一條新鮮的中場線上陣，而利物浦成為領先的一隊。穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在18分鐘右路推進後，斜傳入禁區的路爾斯戴亞斯，後者近門射入，為紅軍取得領前。之後沙拿有一次個人的機會，只不過球證翻看VAR後，指他越位，入球無效。

車路士禁區內手球無判12碼 大難不死的車路士，37分鐘終於追平。新加盟的迪沙斯接應芝維爾（Ben Chilwell）頭槌二傳，門前撞入。芝維爾之後都有一個反先機會，不過與沙拿同樣都因為越位而無效，半場雙方只踢成1:1。換邊之後雙方都有威脅的攻門，當中後備上陣的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）的攻門差點再為紅軍領先，之後紅軍一次角球，回防的尼高拉斯積臣（Nicolas Jackson）明顯手掌觸到皮球，球證在翻看VAR後，卻決定不判處12碼。最後雙方都再沒有入球，兩隊踢平1:1。 普捷天奴賽後對球隊表現：「我們感覺高興，但同時也有點失望，因為我們希望贏而且我們是值得去贏，不過這一切都只是開始。我們在這裡製造了一個好的方向，這是相當重要。這串連在第一日開始就很美妙。」