英超｜車路士利物浦各一言和　卡些度傳再破英格蘭轉會紀錄（附比賽精華）

今季作出大幅變動的車路士，在揭幕戰面對中場大換血的利物浦。紅軍雖然有路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）先開紀錄，不過阿素迪沙斯（Axel Disasi）為藍戰士追平，雖然車路士之後有一次的明顯手球，但獲球證網開一面，最終利物浦只與車路士踢平1:1。不過，有傳車路士在摩西斯卡些度（Moises Caicedo）的轉會終於獲勝，以破英格蘭轉會費紀錄的1.15億英鎊簽入這位厄瓜多爾中場。
今季落實由前熱刺主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）領軍的藍戰士，正選陣容與去季變動不少。而紅軍亦因為換血，以一條新鮮的中場線上陣，而利物浦成為領先的一隊。穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在18分鐘右路推進後，斜傳入禁區的路爾斯戴亞斯，後者近門射入，為紅軍取得領前。之後沙拿有一次個人的機會，只不過球證翻看VAR後，指他越位，入球無效。
車路士禁區內手球無判12碼
大難不死的車路士，37分鐘終於追平。新加盟的迪沙斯接應芝維爾（Ben Chilwell）頭槌二傳，門前撞入。芝維爾之後都有一個反先機會，不過與沙拿同樣都因為越位而無效，半場雙方只踢成1:1。換邊之後雙方都有威脅的攻門，當中後備上陣的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）的攻門差點再為紅軍領先，之後紅軍一次角球，回防的尼高拉斯積臣（Nicolas Jackson）明顯手掌觸到皮球，球證在翻看VAR後，卻決定不判處12碼。最後雙方都再沒有入球，兩隊踢平1:1。
普捷天奴賽後對球隊表現：「我們感覺高興，但同時也有點失望，因為我們希望贏而且我們是值得去贏，不過這一切都只是開始。我們在這裡製造了一個好的方向，這是相當重要。這串連在第一日開始就很美妙。」
至於紅軍主帥高普（Jurgen Klopp）賽後指：「我們取得出色的首個入球，然後攻入第2球，只是不幸越位。如果你問我是不是對這比賽很高興，這並不，但我已經看到，我們在正確的方向向前邁進了一步。我們還有我們的時間，這是一場刺激的比賽，有很多瘋狂的時刻，我們應該更加控制好比賽，但我們未有做到。」
車路士或兩破轉會費紀錄
另外，英國傳媒報道車路士已同意以破英格蘭轉會費紀錄的1.15億英鎊，簽入白禮頓的中場卡些度。早前紅軍以1.11億的出價，獲得斟介卡些度的權利，只是有傳卡些度表明他與車路士有約在先，故不願加盟紅軍。而車路士也順勢再度向白禮頓開出報價，並以1.15億英鎊的英格蘭新轉會費紀錄，希望簽得卡些度。此前，車路士在年初以1.07億英鎊簽入安素費南迪斯（Enzo Fernandez），創下英格蘭轉會費新紀錄，若卡些度轉會落實，藍戰士將是一年內兩破這項紀錄。
較早前的另一場聯賽，失去主力射手哈利卡尼（Harry Kane）的熱刺，作客只能與賓福特踢平2:2。熱刺雖然憑基斯甸羅美路（Cristian Romero）先開紀錄，不過賓福特之後先獲得12碼扳平，加上Yoane Wissa的入球，反先熱刺。不過熱刺完半場前憑艾馬遜（Emerson Royal）追平，最終雙方以2:2平手。