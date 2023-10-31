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體育
2023-10-31 11:30:52

英超｜車路士向球迷安排免費來回　作客狼隊改平安夜惹批評

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車路士將在平安夜為球迷安排免費交通。(路透社)

車路士將在平安夜為球迷安排免費交通。(路透社)

車路士作客狼隊的英超賽事，將會改為安排在平安夜進行，這是自1995年以來，英超首次在聖誕前夕進行比賽，而球會宣布，會為作客的球迷在當日提供免費的來回交通。

根據英超的傳統，不會在平安夜及聖誕節進行比賽，故此會安排在聖誕之前及在拆禮物日比賽。不過英超賽會日前公布，為遷就直播賽程，而將比賽由原本12月23日舉行，變成押後一日至12月24日的下午1時上演。車路士主帥的普捷天奴（Mauricio Pochettino），早前已在記者會上表達有關的不滿。因為他將無法與妻子慶祝結婚周年紀念：「這是困難，因為不易去改變。我們得接受，因為這是英格蘭，與世界有所不同。即使我不高興，我們也要盡全力維持最高水準，我們得接受這是不可改變的狀況。」

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車路士球迷。(路透社)

車路士球迷。(路透社)

而車路士的球迷組織批評：「將狼隊對車路士安排在聖誕前夕，這完全是不能接受。這不單是對職員安排造成問題，假日的交通時間也對球迷造成困擾。」

車路士在周一（30日）就宣布，會在當日為球迷安排免費的交通：「球會留意到交通的選擇在這一日會有所困難，因為這不單是星期日，更是聖誕前夕。為作客球迷表達謝意，車路士會提供免費交通予購票的球迷作為善意。」車路士在8月的時候，被球迷批評球會取消10英鎊的作客補貼，當時藍戰士稱這對球會的財政造成不穩。

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