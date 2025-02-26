英超｜車路士大炒榜尾修咸頓返前四　白禮頓挫般尼茅夫四連勝

周末才在聯賽不敵阿士東維拉，被曼城又趕過的車路士，在周中主場對榜尾的修咸頓終於止跌，以4:0大勝對手暫時重上第4位。而白禮頓就以2:1擊敗般尼茅夫後，在各項賽事取得4連勝。
足總盃不敵白禮頓出局，藍戰士之後連續兩場聯賽再輸給白禮頓及維拉，賽前一度跌落聯賽第6名。主場面對今季仍僅得9分的修咸頓，車路士在24分鐘打破缺口，尼干古（Christopher Nkunku）角球伏兵遠柱，由隊友二傳，令他在門前把握到機會頂入領先。尼干古36分鐘轉為助攻，接應古古列拿（Marc Cucurella）傳送後，再後腳傳送隊友的柏度尼圖（Pedro Neto），禁區內勁射近柱，令車路士2:0領先。
修咸頓創現階段最低分
車路士完半場前再增添比數，在44分鐘的一次罰球機會，利維高維爾（Levi Colwill）把握機會在對手夾擊下頂入，令藍戰士半場已有3球在手。換邊後，古古列拿再接應隊友的傳中，禁區內控定抽入，在78分鐘拉昱至4:0，而車路士也以這比數完場取勝。車路士贏波後，暫時以46分重上聯賽第4，不過比曼城及紐卡素都多打一場，至於修咸頓目前仍得9分，是英超現階段以來最低分紀錄。
至於同日的聯賽，白禮頓憑祖奧柏度（Joao Pedro）的12碼，加上韋碧克（Danny Welbeck）建功，以2:1擊敗般尼茅夫，在各項賽事中取得4連勝。另外，水晶宮主場以4:1輕取阿士東維拉，當中伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）今場為水晶宮梅開二度。而富咸作客就以2:1擊敗狼隊。