英超｜車路士急求反彈誓破水晶宮

英超今晚另外上演倫敦打吡，車路士在史丹福橋擺下擂台，迎戰水晶宮。車路士上輪慘遭狼隊殺敗，球隊上下肯定心有不甘；幸好鬥水晶宮往績一面倒佔優，回師主場有力贏波反彈。足智彩開「讓球」，主隊讓[0.5/1]球，上盤可捧！(球賽編號FB9981，12月28日03:30開賽)
全力爭勝重上擺脫中游
連同上仗1比2敗走狼隊，車路士英超作客累計4戰全敗；該仗更經歷了快馬史達寧(Raheem Sterling)「單刀3打1」獨食不橫傳、中堅班洛特巴迪亞舒尼(Benoit Badiashile)門前解圍變助攻，造就敵方門前任射的慘痛經歷，相信主帥普捷天奴(Mauricio Pochettino)勢必下令眾將，盡快收拾心情，全力爭勝以擺脫現時的中游位置。
車仔主場硬淨 尼干古對辦
幸好，車路士在英超主場連勝白禮頓與錫菲聯，足證主場威力猶在；加上經近半季養傷初愈復出的尼干古(Christopher Nkunku)，上輪英超地標戰即為球隊破蛋，預期多了這名多才多藝的法國進攻好手，「藍戰士」今戰即使有翼鋒高爾彭馬(Cole Palmer)累積黃牌夠數停賽，車路士依然有力主攻爭勝。
水晶宮鬥車累計11連敗
水晶宮自今年11月初打敗般尼後，對上7場英超不勝，狀態低迷；包括上輪英超雖憑停賽刑滿復出的佐敦阿休(Jordan Ayew)先開紀錄，但尾段卻任人魚肉，若非白禮頓攻力同樣欠銳，水晶宮主場未必能和波保住1分。再者，球隊近季在英超鬥車路士已累計11連敗，格食格味道極濃，今場尚要作客，搶分機會更微。
狼隊作客賓福特求3分
同晚另一場，賓福特迎戰狼隊。賓福特近6輪英超輸足5場，只曾在主場3比1擊敗升班馬盧頓，季內整體演出令人失望，亦已連續7場有失波；今夜尚有主力中堅賓美(Ben Mee)、防守中場法蘭安耶卡(Frank Onyeka)齊齊停賽，預期防線會進一步削弱。對手狼隊今季踢法變得進取，剛戰更勇挫車路士，轉戰作客未必退縮，今場入球不會少！(球賽編號FB9982，12月28日03:30開賽)