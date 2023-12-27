英超｜車路士急求反彈誓破水晶宮

英超今晚另外上演倫敦打吡，車路士在史丹福橋擺下擂台，迎戰水晶宮。車路士上輪慘遭狼隊殺敗，球隊上下肯定心有不甘；幸好鬥水晶宮往績一面倒佔優，回師主場有力贏波反彈。足智彩開「讓球」，主隊讓[0.5/1]球，上盤可捧！(球賽編號FB9981，12月28日03:30開賽)

全力爭勝重上擺脫中游

連同上仗1比2敗走狼隊，車路士英超作客累計4戰全敗；該仗更經歷了快馬史達寧(Raheem Sterling)「單刀3打1」獨食不橫傳、中堅班洛特巴迪亞舒尼(Benoit Badiashile)門前解圍變助攻，造就敵方門前任射的慘痛經歷，相信主帥普捷天奴(Mauricio Pochettino)勢必下令眾將，盡快收拾心情，全力爭勝以擺脫現時的中游位置。