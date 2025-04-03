英超｜車路士攻熱刺博「大」 兩大射手齊復出

已打入歐協聯8強的車路士，季尾最大目標當然是要躋身前列，來屆重返歐聯大舞台；球隊今夜在本輪英超壓軸戲，在倫敦打吡迎戰「難兄難弟」熱刺，喜獲兩大射手高爾彭馬及尼高拉斯積遜，齊齊復出，兩軍今場有望繼首循環再合演入球騷。足智彩開出入球中位數[3/3.5]球，先取入球「大」盤。(球賽編號FB9692，4月4日03:00開賽)

首循環由熱刺主場，當時車路士銳氣正盛，大有挑戰榜首的霸氣；該仗更在先落兩球下，由查頓辛祖、安素費南迪斯，以及高爾彭馬攻入2個12碼，連入4球，最終4比3反勝對手，延續聯賽對戰近3次全勝佳績。可惜藍戰士之後無以為繼，近12場聯賽輸掉一半；季尾就算要保住前五名位置，重返歐聯，競爭對手其實不少，任務比季尾贏歐協聯艱難得多。