英超｜車路士攻熱刺博「大」 兩大射手齊復出

已打入歐協聯8強的車路士，季尾最大目標當然是要躋身前列，來屆重返歐聯大舞台；球隊今夜在本輪英超壓軸戲，在倫敦打吡迎戰「難兄難弟」熱刺，喜獲兩大射手高爾彭馬及尼高拉斯積遜，齊齊復出，兩軍今場有望繼首循環再合演入球騷。足智彩開出入球中位數[3/3.5]球，先取入球「大」盤。(球賽編號FB9692，4月4日03:00開賽)
首循環由熱刺主場，當時車路士銳氣正盛，大有挑戰榜首的霸氣；該仗更在先落兩球下，由查頓辛祖、安素費南迪斯，以及高爾彭馬攻入2個12碼，連入4球，最終4比3反勝對手，延續聯賽對戰近3次全勝佳績。可惜藍戰士之後無以為繼，近12場聯賽輸掉一半；季尾就算要保住前五名位置，重返歐聯，競爭對手其實不少，任務比季尾贏歐協聯艱難得多。
車路士傷疲盡起
「藍戰士」車路士國際賽前，聯賽作客阿仙奴的倫敦打吡前，塞內加爾箭頭尼高拉斯積遜及快馬馬度基已因腿筋受傷，缺席多場；臨場更有首席射手高爾彭馬豹隱，火力全失，最終門將羅拔山齊士上半場甩漏甚多下，僅以0比1敗走，已算執身彩。可幸藉國際賽期空檔，一眾藍軍主力已全面復操，令主帥馬利斯卡有充足兵源調動，再坐擁近4場聯賽主場全勝入10球的佳績，今場必心雄跟對手熱刺再鬥攻，全力搶3分。
熱刺英超戰績欠佳
對手熱刺，雖然亦打入歐霸8強，但長期受中後場傷兵困擾，聯賽徘徊中下游；國際賽前作客富咸的倫敦打吡，同樣吞兩蛋而回。不過該隊的傷兵潮已全面退卻，兩大主力中堅基斯甸羅美路及雲迪尹有望自上次鬥車路士失4球後，再次合作在聯賽擔正扼守中路。
前線上，3叉戟蘇蘭基、比蘭莊臣及剛第8度當選南韓足球先生的孫興民，亦可攜手攻堅；受壓主帥普斯迪高路要先磨利刀在下周中歐霸出擊，今場領軍不會退縮，誓要報上季上任以來，聯賽3敗車路士的屈辱，今場精彩可期。
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