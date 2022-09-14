英超︱車路士新老闆建議仿傚美式運動　遭高普揶揄

車路士在「油王」阿巴莫域治（Roman Abramovich）時期，遭球迷批評這俄羅斯富商不懂足球但又對球隊干涉甚多，不過換了現在美國商人波尼（Todd Boehly）原來可以更多。這位擁有多支美國球隊包括洛杉磯湖人以及洛杉磯道奇的班主，日前接受美國媒體的訪問時，他就認為英超應該仿傚美國的體育賽事，舉行明星賽，例如南北的對賽，並為其他組別的聯賽籌款。利物浦的領隊高普（Jurgen Klopp）就在歐聯賽後，揶揄這位新英超老闆的建議。

波尼日前在美國接受訪問，就建議英超應該設立「明星賽」，如由南對北，同時他又建議英超應該以4隊的循環賽去代替3支球隊直接降班的做法。他指，這些建議將為聯賽提供更多的收入。

不過高普在對阿積士的賽後，被問到波尼的建議時，他指：「我想他是忘記了這些美式運動，球員是有4個月的休假，他們可以開開心心做自己想做的事而且可遠離運動。這完全與足球不同。我可以怎說呢，或者他可以去找哈林籃球隊也可以，讓他們來與足球隊對賽好不好？」

網民支持高普

高普續指：「我對這問題有點驚訝，所以不要對我的回應太過認真。可能他可以約定個時間向我解釋這些建議。不過我不肯定人們想看，想像一下，曼聯、利物浦與愛華頓的球員打同一隊。這不是國家隊，這是西北和東北對南方？那即是北對南是不是東北與紐卡素？真是很有趣的比賽。還有，要所有倫敦的人在一起，阿仙奴與熱刺，真的很好，他有這樣說嗎？很好喔。」

社交媒體不少球迷都支持高普的說法：「這說是波尼如何的荒謬，這可不是美式足球」、「這說明美國人真的不懂。」又有網民重提杜曹（Thomas Tuchel）被解僱：「這就是杜曹每日都要對的廢話。由433，到C朗拿度，現在還有明星賽。」