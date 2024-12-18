英超｜車路士梅迪歷藥檢「肥佬」　或面臨最多4年停賽

英超球會車路士證實，隊中的烏克蘭中場梅迪歷（Mykhailo Mudryk）獲英格蘭足總的通知，指其提供的尿液樣本有不良的反應。梅迪歷對事件表示震驚，並否認有用藥。

車路士在周二（17日）證實梅迪歷的消息，指他們收到了來自足總的通知，指梅迪歷藥檢呈陽性反應，而他因此也需要被停賽。梅迪歷透過Instagram回應時表示：「以我所認知我從於使用任何違禁藥或違反任何規則，這結果絕對震驚。我已經與我球隊緊密合作，去調查當中發生了甚麼。」