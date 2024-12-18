英超｜車路士梅迪歷藥檢「肥佬」　或面臨最多4年停賽

英超球會車路士證實，隊中的烏克蘭中場梅迪歷（Mykhailo Mudryk）獲英格蘭足總的通知，指其提供的尿液樣本有不良的反應。梅迪歷對事件表示震驚，並否認有用藥。
車路士在周二（17日）證實梅迪歷的消息，指他們收到了來自足總的通知，指梅迪歷藥檢呈陽性反應，而他因此也需要被停賽。梅迪歷透過Instagram回應時表示：「以我所認知我從於使用任何違禁藥或違反任何規則，這結果絕對震驚。我已經與我球隊緊密合作，去調查當中發生了甚麼。」
英國廣播公司（BBC）表示，已經聯絡了英格蘭足總了解，但足總拒絕評論梅迪歷的詳情。根據國際足協（ FIFA）的紀律守則，球員服用違禁藥物可被罰停賽最多４年。梅迪歷對上一次代表車路士上陣已是11月28日的比賽，之後對阿士東維拉的聯賽雖然有列入名單，不過未有上陣。英格蘭的職員球員協會將會為梅迪歷提供需要的支援。
熱刺賓坦古亞停賽上訴被駁回
另外，熱刺的烏拉圭中場賓坦古亞（Rodrigo Bentancur），就有關他對隊友孫興民的歧視言論，被罰停賽7場的判決，英格蘭足總決定駁回其上訴。早前熱刺表示，接受足總的裁決，但認為7場的處分過嚴而提出上訴，故他將要完成7場的停賽，當中包括會錯過聯賽盃對曼聯及聯賽對利物浦的比賽。