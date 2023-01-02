英超｜車路士熱刺快車齊失分

正當阿仙奴在英超勢頭大好，其餘兩支力爭前四的倫敦雙雄卻持續反覆，車路士作客諾咸森林被逼和1比1；至於熱刺同晚更在主場0比2受挫阿士東維拉，防守失誤停不了。
車路士今場雖由前鋒史達寧先開紀錄，但森林靠翼衛奧里亞下半場追平，連續4場作客聯賽僅共得2分的車路士，目前16戰25分、落後第4位的曼聯7分，快車緊接下場聯賽及英足盃，俱要大戰曼城。領隊樸達說：「我們的表現不夠好去全取3分，運球速度不夠快。」談及爭前四機會，他說：「遙遙長路，我們只專注下場波如何改進，而去想5個月後的事是不對的。」森林賽後得14分升上尾三，與尾四的韋斯咸同分。
熱刺連續7場英超最少失2球
另一倫敦球會熱刺雖貴為英超「反撲王」，今屆有14分是在落後下取得；但迎戰維拉在一號門將洛里斯接球甩手犯錯被貝安迪亞先入球，之後再被對手杜格拉斯雷斯「埋齋」，在主場吞兩蛋。熱刺連續7場英超最少失2球，是該會自從1988年以來，最差的防守紀錄；目前僅比車路士多5分及多賽1場，繼續在前四門外徘徊。
領隊干地賽後叫外界要有心理準備，並說：「我希望坦白及清楚，對球會說出我的意見；球迷值得見到最好，但我們或者會留在第5、6及7位，排到第4及第5名已是最好。」「我們清楚知道英超對我們來說，是非常、非常困難；己隊希望傷兵盡快康復，並明白每一場波都要戰鬥及顯示己隊的強大。」已連續7場英超先失守的熱刺，明晚將作客水晶宮。