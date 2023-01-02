英超｜車路士熱刺快車齊失分

正當阿仙奴在英超勢頭大好，其餘兩支力爭前四的倫敦雙雄卻持續反覆，車路士作客諾咸森林被逼和1比1；至於熱刺同晚更在主場0比2受挫阿士東維拉，防守失誤停不了。

車路士今場雖由前鋒史達寧先開紀錄，但森林靠翼衛奧里亞下半場追平，連續4場作客聯賽僅共得2分的車路士，目前16戰25分、落後第4位的曼聯7分，快車緊接下場聯賽及英足盃，俱要大戰曼城。領隊樸達說：「我們的表現不夠好去全取3分，運球速度不夠快。」談及爭前四機會，他說：「遙遙長路，我們只專注下場波如何改進，而去想5個月後的事是不對的。」森林賽後得14分升上尾三，與尾四的韋斯咸同分。