英超｜車路士熱身賽迫和「死待」域斯咸　阿仙奴12碼射贏般尼茅夫

英超車路士在新領隊馬利斯卡（Enzo Maresca）領軍的首場熱身賽，在美國與今季升上英甲的域斯咸對賽，僅憑烏高祖克胡（Lesley Ugochukwu）的入球，以2:2迫和對手。而同樣在美國備戰的阿仙奴亦與般尼茅夫法定時間踢成1:1，最後以互射12碼擊敗對手。

在「死待」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）入主後，將「紅龍」域斯咸從職業聯賽的底層爬到上今季的英甲，球隊更是利用季前時間到美國進行熱身賽。這支「甲組仔」挑戰英超豪門的車路士，藍戰士本來在35分鐘由尼干古（Christopher Nkunku）攻破對手大門。不過域斯咸下半場有勞基保頓（Luke Bolton）及積馬利奧特（Jack Marriott）建功，將比數反超，而烏高祖克胡在82分鐘為車路士追平，令車路士新季首戰力保不敗。