英超︱車路士破紀錄簽入安素費南迪斯　阿仙奴獲佐真奴加盟

英超球會在轉會窗結束前動作頻頻，其中車路士確定以1.21億歐元（約10.3億港元）的轉會費，簽入阿根廷的安素費南迪斯（Enzo Fernandez），創下英格蘭最高轉會費紀錄，同時球隊今季已累積在轉會市場花費逾2.88億英鎊（約27.8億港元）。至於阿仙奴就以1,200萬英鎊（約1.15億港元），從車路士簽入意大利中場的佐真奴（Jorginho）。

目前在英超只列第10位，藍戰士仍希望獲得為阿根廷贏得世界盃的最佳青年球員安素費南迪斯。縱使葡萄牙的賓菲加不願放人，但面對車路士的天價，最終還是讓這支葡萄牙球會妥協，決定讓僅加盟半個球季的安素離隊，而半年間，賓菲加由約1,000萬英鎊的轉會費，賺回近10倍。而安素的轉會，與巴塞隆拿在2019年以1.2億歐元簽入法國前鋒基沙文（Antoine Griezmann）並列史上第6高的轉會費。

在車路士獲得新兵之下，球隊亦決定將老將的佐真奴放走。這位31歲的意大利中場，以1,200萬英鎊轉投另一支倫敦球會，榜首的阿仙奴，並與兵工廠簽約18個月。這是阿仙奴在冬季轉會窗的第3筆交易。