熱門搜尋:
復活節2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 三命 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-04-15 12:18:29

英超｜車路士經紀人佣金連續兩年最高　共花逾13.8億港元

分享：
車路士今季經紀費用逾6,000萬英鎊。(路透社)

車路士今季經紀費用逾6,000萬英鎊。(路透社)

adblk5

英格蘭足總在周一（14日）公布今季已登記的足球經紀佣金資料，當中車路士連續兩年成為支付經紀佣金最多的球會，達6,030萬英鎊（約6.2億港元），這費用已比上季低。而全英超今季的經理人佣金達4.09億英鎊。

英格蘭足總公布新一季註冊足球經理人的佣金，當中包括5級職業聯賽及2級女子賽事的資料。其中車路士無論在男子隊還是女子隊，經紀費用都冠絕英格蘭。男子隊在今個賽季的佣金達60,384,449英鎊，而女子隊的佣金都有622,604英鎊。而單單車路士男女子隊的佣金，比全英24支冠球會總和6,320萬英鎊為多。而車路士男隊上季的佣金達7,510萬英鎊，是連續兩年最多，兩季以來球會單是經紀佣谼已超過1.35億英鎊（約13.8億港元）。

英超球會車路士。(路透社)

英超球會車路士。(路透社)

至於全英超20支球會的經紀人支出為4.09億英鎊，數未與上一季僅少約40萬英鎊。當中曼城排在車路士之後，有5,212.6萬英鎊，曼聯排第3，但少車路士近一半，得3,302.2萬英鎊。至於3支升班馬及愛華頓，是英超僅有4支經紀佣金不過千萬的球隊，當中葉士域治是最少，得626.4萬英鎊。另外前5的球會還有阿士東維拉及紐卡素，相反目前聯賽第1的利物浦及第2的阿仙奴，就分別以2,083.5萬英鎊及2,279.1萬英鎊排第7及6位。

列斯開支及得上英超

英冠花費最多的是目榜首的列斯聯，達1,883.6萬英鎊，這個開支比英超的熱刺還多，也是英冠唯一經紀人佣金逾千萬英鎊的球會，第2已是般尼，他們開支不夠列斯聯的三分之一，只得530.5萬英鎊。而英冠有5支球會的經紀佣金不夠100萬英鎊，當中牛津聯僅花57.2萬英鎊。而英格蘭女子英超聯，12支球隊經理人佣金總數為2,169,842英鎊。

adblk6

英超20支球會2024至25球季經理人開支（由多至少）

球會 開支（英鎊）
車路士 60,384,449
曼城 52,126,339
曼聯 33,022,197
阿士東維拉 25,077,873
紐卡素 24,366,737
阿仙奴 22,791,917
利物浦 20,835,652
韋斯咸 19,019,377
熱刺 18,429,639
白禮頓 16,553,102
般尼茅夫 16,425,116
賓福特 14,762,657
狼隊 13,500,560
諾定咸森林 12,991,664
富咸 12,751,674
水晶宮 11,952,031
李斯特城 9,824,219
愛華頓 9,156,995
修咸頓 8,900,718
葉士域治 6,264,471
英超賽程2025｜數據截至4月14日。（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至4月14日。（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至4月14日。（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至4月14日。（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至4月14日。（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至4月14日。（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至4月14日。（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至4月14日。（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至4月14日。（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至4月14日。（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至4月14日。（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至4月14日。（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至4月14日。（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能