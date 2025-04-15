英超｜車路士經紀人佣金連續兩年最高　共花逾13.8億港元

英格蘭足總在周一（14日）公布今季已登記的足球經紀佣金資料，當中車路士連續兩年成為支付經紀佣金最多的球會，達6,030萬英鎊（約6.2億港元），這費用已比上季低。而全英超今季的經理人佣金達4.09億英鎊。
英格蘭足總公布新一季註冊足球經理人的佣金，當中包括5級職業聯賽及2級女子賽事的資料。其中車路士無論在男子隊還是女子隊，經紀費用都冠絕英格蘭。男子隊在今個賽季的佣金達60,384,449英鎊，而女子隊的佣金都有622,604英鎊。而單單車路士男女子隊的佣金，比全英24支冠球會總和6,320萬英鎊為多。而車路士男隊上季的佣金達7,510萬英鎊，是連續兩年最多，兩季以來球會單是經紀佣谼已超過1.35億英鎊（約13.8億港元）。
至於全英超20支球會的經紀人支出為4.09億英鎊，數未與上一季僅少約40萬英鎊。當中曼城排在車路士之後，有5,212.6萬英鎊，曼聯排第3，但少車路士近一半，得3,302.2萬英鎊。至於3支升班馬及愛華頓，是英超僅有4支經紀佣金不過千萬的球隊，當中葉士域治是最少，得626.4萬英鎊。另外前5的球會還有阿士東維拉及紐卡素，相反目前聯賽第1的利物浦及第2的阿仙奴，就分別以2,083.5萬英鎊及2,279.1萬英鎊排第7及6位。
列斯開支及得上英超
英冠花費最多的是目榜首的列斯聯，達1,883.6萬英鎊，這個開支比英超的熱刺還多，也是英冠唯一經紀人佣金逾千萬英鎊的球會，第2已是般尼，他們開支不夠列斯聯的三分之一，只得530.5萬英鎊。而英冠有5支球會的經紀佣金不夠100萬英鎊，當中牛津聯僅花57.2萬英鎊。而英格蘭女子英超聯，12支球隊經理人佣金總數為2,169,842英鎊。
英超20支球會2024至25球季經理人開支（由多至少）
|球會
|開支（英鎊）
|車路士
|60,384,449
|曼城
|52,126,339
|曼聯
|33,022,197
|阿士東維拉
|25,077,873
|紐卡素
|24,366,737
|阿仙奴
|22,791,917
|利物浦
|20,835,652
|韋斯咸
|19,019,377
|熱刺
|18,429,639
|白禮頓
|16,553,102
|般尼茅夫
|16,425,116
|賓福特
|14,762,657
|狼隊
|13,500,560
|諾定咸森林
|12,991,664
|富咸
|12,751,674
|水晶宮
|11,952,031
|李斯特城
|9,824,219
|愛華頓
|9,156,995
|修咸頓
|8,900,718
|葉士域治
|6,264,471