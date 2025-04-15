英超｜車路士經紀人佣金連續兩年最高　共花逾13.8億港元

英格蘭足總在周一（14日）公布今季已登記的足球經紀佣金資料，當中車路士連續兩年成為支付經紀佣金最多的球會，達6,030萬英鎊（約6.2億港元），這費用已比上季低。而全英超今季的經理人佣金達4.09億英鎊。

英格蘭足總公布新一季註冊足球經理人的佣金，當中包括5級職業聯賽及2級女子賽事的資料。其中車路士無論在男子隊還是女子隊，經紀費用都冠絕英格蘭。男子隊在今個賽季的佣金達60,384,449英鎊，而女子隊的佣金都有622,604英鎊。而單單車路士男女子隊的佣金，比全英24支冠球會總和6,320萬英鎊為多。而車路士男隊上季的佣金達7,510萬英鎊，是連續兩年最多，兩季以來球會單是經紀佣谼已超過1.35億英鎊（約13.8億港元）。