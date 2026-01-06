英超｜車路士落實羅仙尼亞執教　簽約5年半

英超的車路士落實從法甲的史特拉斯堡，簽入主教練的羅仙尼亞（Liam Rosenior），並且簽約5年半。

車路士在早前辭退馬利斯卡（Enzo Maresca）後，據報一直以羅仙尼亞作為首選。羅仙尼亞之前帶領法甲的史特拉斯堡，同屬車路士班主波利（Todd Boehly）公司BlueCo旗下，故此今次的變動可說是集團內的調動。羅仙尼亞在2024年7月接掌史特拉斯堡，並在去季取得法甲的第7名，而他之前也曾帶領過英冠的侯城及打比郡。他在上周末的最後一次法甲領軍，帶領球隊賽和尼斯1:1。雖然車路士宣布與羅仙尼亞簽約至2032年賽季末，不過車路士在波利接掌約3年半以來，羅仙尼亞已是第5位主帥，此前包括杜曹（Thomas Tuchel）、波特（Graham Potter）、普捷天奴（Mauricio Pochettino）及馬利斯卡，還有暫代的林柏特（Frank Lampard）。