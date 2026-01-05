英超｜車路士補時迫和曼城　列斯聯與曼聯各一言和

剛解僱領隊馬利斯卡（Enzo Maresca）的車路士，在U21教練的麥法蘭尼（Calum McFarlane）暫代領軍下，憑安素費南迪斯（Enzo Fernandez）補時建功，以1:1迫和主場的曼城。同日較早舉行的比賽，列斯聯被曼聯迫和1:1，賽前有球迷在球場不治。

賽前車路士辭退馬利斯卡，而有傳候任的羅仙尼亞（Liam Rosenior）最快要到今日（5日）才會公布，U21的麥法蘭尼就成為藍戰士的暫代主帥。作客伊蒂哈德球場，車路士的控球雖然只有42.7%，全場射門也較少，更在42分鐘被雷恩達斯（Tijjani Reijnders）攻破大門。然而藍戰士的攻門質量較好，全場的預期入球（xG）有1.85，比曼城1.02高。不過車路士還是到下半場的補時4分鐘，才由安素費南迪斯的入球，以1:1迫和曼城。