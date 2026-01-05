英超｜車路士補時迫和曼城　列斯聯與曼聯各一言和

剛解僱領隊馬利斯卡（Enzo Maresca）的車路士，在U21教練的麥法蘭尼（Calum McFarlane）暫代領軍下，憑安素費南迪斯（Enzo Fernandez）補時建功，以1:1迫和主場的曼城。同日較早舉行的比賽，列斯聯被曼聯迫和1:1，賽前有球迷在球場不治。
賽前車路士辭退馬利斯卡，而有傳候任的羅仙尼亞（Liam Rosenior）最快要到今日（5日）才會公布，U21的麥法蘭尼就成為藍戰士的暫代主帥。作客伊蒂哈德球場，車路士的控球雖然只有42.7%，全場射門也較少，更在42分鐘被雷恩達斯（Tijjani Reijnders）攻破大門。然而藍戰士的攻門質量較好，全場的預期入球（xG）有1.85，比曼城1.02高。不過車路士還是到下半場的補時4分鐘，才由安素費南迪斯的入球，以1:1迫和曼城。
哥迪奧拿憂傷兵滿營
曼城賽和之後，與榜首阿仙奴的差距已拉開至6分，對於今場比賽主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）在賽後表示：「這看來就不太好，我們就看幾日後吧。就只能這樣，當你陣容完整時，你可以有競爭和輪換，不過現在這情況。我沒辦法作出改變，當然我會有憂慮，你有沒有看我們今日的後備席？3個青年球員，而之後會有更多。我們缺少球員，這就是現實。」曼城今場有9名球員缺席，當中奧馬馬莫殊（Omar Marmoush）出戰非洲國家盃，而守將的魯賓戴亞斯（Ruben Dias）及加維度爾（Josko Gvardiol）都因傷缺陣。
至於在同日舉行的「玫瑰打吡」，列斯聯先有艾朗臣（Brenden Aaronson）在62分鐘打開紀錄。但是曼聯在3分鐘後，由馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）追平，兩隊最終踢平1:1。曼聯再失分後，以31分仍守在聯賽第6。另外在賽前，列斯聯的一名球迷在艾蘭路球場內離世，球隊賽後公布事件及表達哀悼。其餘比賽，富咸主場在補時4分鐘失守後，卻仍在3分鐘後追平，與利物浦踢平2:2。賓福特作客以4:2擊敗愛華頓，紐卡素主場2:0贏水晶宮，熱刺就1:1賽和新特蘭。