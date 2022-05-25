英超︱車路士賣盤獲批准　傳來季獲2億鎊增兵

英超季軍車路士的賣盤，終於獲得英超賽會及英國政府的批准，由美國富商Todd Boehly牽頭的財團，以42.5億英鎊（約418.22億港元）購入車路士的擁有權。而據英國傳媒報道，Todd Boehly等將給予2億英鎊（約19.68億港元），予領隊杜曹（Thomas Tuchel）在今夏中的增兵。

英國傳媒在周三(25日)報道，英國政府終為車路士的賣盤「開綠燈」。因為俄羅斯班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）受到英國以及之後被歐聯制裁之下，阿巴莫域治決定將球會的擁有權出售。在英國政府頒出臨時牌照下，車路士未能與隊中的球員進行續約以及買賣，而球會一度未能售賣門票等，而有關的臨時許可，將到本月31日到期。

英政府：將確保用在烏克蘭人道事業

由阿巴莫域治委託下，車路士最終在多個財團之中，挑選了擁有美國職棒球隊，洛杉磯道奇的Todd Boehly，以及他牽頭的財團，接過車路士的擁有權。英超賽會在今早完成了對車路士擁有人及其代表的資格審查後，今日亦獲得英國政府的許可，可以正式完成有關的賣盤。而有關賣盤的資金，部份將存入一個被凍結的戶口，需英國政府批准才能使用。

英國政府在聲明表示：「在昨晚稍後的時間，英國政府已確定許可車路士的賣盤。隨着阿巴莫域治被制裁，政府努力地確保車路士能夠繼續比賽。不過我們很清楚，長遠的未來是需要確保球會得到一個新擁有人。經過大量的工作後，我們現在滿意有關賣盤的過程並確定阿巴莫域治或其他被制裁的個體將不能因此獲利。我們現在會開始，確保有關的賣盤收益，將用在烏克蘭的人道事業，以支援戰爭中的受害者。」

傳將會簽入史達寧

英國傳媒在今日亦報道，在Todd Boehly接掌之後，車路士在今夏會獲得2億英鎊的資金去增兵，以令球隊來季可與曼城及利物浦匹敵。據報，車路士已經看中西維爾的中堅祖利斯古迪（Jules Kounde）以及RB萊比錫的加華迪奧（Josko Gvardiol）作為魯迪加（Antonio Rudiger）及安達斯基斯坦臣（Andreas Christensen）的離隊，而藍戰士也可能簽入曼城的前鋒史達寧（Raheem Sterling）。