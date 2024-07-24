英超｜車路士馬利斯卡開腔護安素　稱並非惡意

就阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez），在美洲國家盃後於球隊隊巴上唱有種族歧視的歌曲後，其球會的車路士主帥馬利斯卡（Enzo Maresca）在美國的季前備戰，開腔回應事件，並保護着23歲的安素，指他並非有惡意，他又指球隊的內的團隊精神未有受事件動搖。

車路士目前抵達美國，為新球季參與季前的熱身賽。主帥的馬利斯卡被問到有關安素費南迪斯的事件時，他指：「我不認為背後有任何惡意，一切由這出發，對我而言是很簡單。球員已經聲明道歉了。球會所做的都是一樣，因此沒有甚麼需要補充。我唯一要說我的想法，就是他們都是有良好意願的年輕人，都是好人，當中沒有任何惡意。」