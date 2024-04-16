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體育
2024-04-16 10:52:36

英超｜車路士高爾彭馬大四喜　6球大勝愛華頓（附比賽精華）

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高爾彭馬為車路士射入4球。(路透社)

高爾彭馬為車路士射入4球。(路透社)

今季從曼城轉投車路士的高爾彭馬（Cole Palmer），在協助藍戰士以6:0擊敗愛華頓之後，已累積20個聯賽入球，與舊東家的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）並列在射手榜。而比賽期間亦發生小插曲，車路士球員在爭射12碼，最終在調停後繼續由彭馬操刀射入個人第4球，而領隊普捷天奴（Mauricio Pochettino）賽後亦警告球員勿再犯。

這場周中的補賽，彭馬成為了全場的焦點。他在13分鐘就為車路士在主場打開紀錄，然後5分鐘後頭槌補中，加上29分鐘把握門將比克福特（Jordan Pickford）的失誤笠入空門，未夠半小時已完成帽子戲法。加上尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）在44分鐘建功，半場藍戰士已經4球在手。

彭馬的12碼為車路士領先5:0。(路透社) 後備上陣的基卓斯為車路士射成6:0。(路透社) 尼高拉斯積遜半場為車路士拉開4:0。(路透社) 彭馬頭槌補中令車路士迅速拉開兩球。(路透社) 車路士6:0大勝愛華頓。(路透社)

換邊後車路士有積遜在64分鐘搏到12碼，他與馬度基（Noni Madueke）爭論誰主射，最後由隊長干拿加歷查（Conor Gallagher）調停，交回球隊的劊子手彭馬操刀，射入個人第9個12碼。之後基卓斯（Alfie Gilchrist）後備上陣建功，令車路士大勝6:0完場。

球員爭射12碼　普捷天奴：不能接受

高爾彭馬目前在聯賽已取得20個入球及9次助攻，與夏蘭特並列射手榜，助攻也僅次於白禮頓的柏斯高哥斯（Pascal Gross）。而車路士大勝一場後，鞏固聯賽第9位置。不過賽後的焦點亦落在爭射12碼的問題，普捷天奴表示：「我不能接受這種行為，我跟他們說這是最後一次見到。」他指：「這是不可能在這種表現下出現這行為。如果我們想成為強隊，我們就要改變以及以更團結的方式處理。」

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普帥表示，球隊及球員都知道彭馬才是劊子手，而如果要給予他人操刀都是由彭馬決定。他表示為此向球迷致歉。

積遜與馬度基在比賽期間爭射12碼。(路透社) 普捷天奴表明不能接受球員爭射12碼。(路透社)
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