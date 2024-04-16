英超｜車路士高爾彭馬大四喜　6球大勝愛華頓（附比賽精華）

今季從曼城轉投車路士的高爾彭馬（Cole Palmer），在協助藍戰士以6:0擊敗愛華頓之後，已累積20個聯賽入球，與舊東家的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）並列在射手榜。而比賽期間亦發生小插曲，車路士球員在爭射12碼，最終在調停後繼續由彭馬操刀射入個人第4球，而領隊普捷天奴（Mauricio Pochettino）賽後亦警告球員勿再犯。

這場周中的補賽，彭馬成為了全場的焦點。他在13分鐘就為車路士在主場打開紀錄，然後5分鐘後頭槌補中，加上29分鐘把握門將比克福特（Jordan Pickford）的失誤笠入空門，未夠半小時已完成帽子戲法。加上尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）在44分鐘建功，半場藍戰士已經4球在手。