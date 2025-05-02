英超｜車路士「細」擋利物浦

利物浦上仗大炒熱刺後，拋離次席阿仙奴15分，提早四輪封王，史上第二次奪英超，餘下4戰只是例行公事。紅軍既已無法突破該隊2019/20年度，99分奪冠的球會紀錄；其首席球星穆罕默德沙拿，暫以28球高踞英超射手榜榜首，比紐卡素的阿歷山大伊沙克多6球，個人要第四度奪英超「金靴獎」高唱入雲，未必再要場場去盡。

預計紅軍後備兵包括左閘森美卡斯、中場居迪斯鍾斯、遠藤航、哈維艾利諾、前鋒達雲紐尼斯及費達歷高基艾沙，季尾有較多出場時間。球隊計所有賽事近4場作客3勝1負，三場勝仗零封對手，今場仍可穩中求勝。

車路士正力爭成為史上首支曾奪歐聯、歐霸及歐協聯的球會，但保英超前5，來屆再踢歐聯，對球會財政更重要。本輪前英超由第3至第7位球隊只差5分，預計藍戰士會以上仗英超1球小勝愛華頓的強陣博英超3連勝。箭頭尼高拉斯積遜，上仗英超取得史上個人職業生涯，首次在禁區外入波的紀錄，兼且打破個人4個多月入球荒；不過球隊計5戰聯賽主場4勝1和，四場勝仗皆不失球，近績特性跟紅軍相近，守力比攻力可靠。兩軍計近7季在史丹福橋球場碰頭，和波佔4場外，其中5次「總入球」最多2球，今場先博「入球」細盤。