英超｜車路士1:3不敵韋斯咸　卡些度地標戰犯錯輸12碼

周日（20日）的倫敦打吡，車路士逾2億英鎊簽入的一對中場安素費蘭迪斯（Enzo Fernandez）和摩西斯卡些度（Moises Caicedo），一個上半場12碼宴客，另一個入替後在補時犯下天條輸12碼，最終球隊以1:3不敵10人應戰的對手，令普捷天奴（Mauricio Pochettino）上任後在第2輪賽事就錄得首敗。

開波僅7分鐘，韋斯咸的新兵禾特普斯（James Ward-Prowse）就證明身價，在右路開出角球，準繩地落在伏兵遠柱的隊友頭上，助鎚仔幫頂入1:0開紀錄。直到29分鐘，車仔左路底線傳中，韋斯咸解圍不遠，卡尼卓古米卡（Carney Chukwuemeka）在禁區左路搶得皮球，假身拐大位射入，追成1:1。42分鐘，車路士錯失反超前機會，史達寧（Raheem Sterling）直闖禁區被鏟跌，12碼由安素主射，可惜被艾路拿（Alphonse Areola）撲出。

易邊後53分鐘，韋斯咸發動進攻，雖然車路士阻截了攻勢，但解圍不遠馬上被禾特普斯在後半場看準米查利安東尼奧（Michail Antonio）的位置，精準地傳到他腳下，然後力壓高維爾（Levi Colwill）大步入禁區，勁射遠柱入網，改寫比數為2:1。67分鐘，替韋斯咸首開紀錄的阿古特（Nayef Aguerd）因飛鏟尼高拉斯積臣（Nicolas Jackson），兩黃一紅離場，而換入天價新防中摩西斯卡些度、馬度基（Noni Madueke）及布斯杜（Mason Burstow）的車路士，依然無法把握踢多1人的形勢，扭轉敗局，反而補時階段，「1.15億鎊先生」卡些度踢跌了倒戈的艾馬遜（Emerson Palmieri），盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）操刀替韋斯咸奠定3:1勝局，贈今季上「車」的普捷天奴首敗。