英超｜車路士16場變陣85次　瘋狂輪換被狠批

英超周六車路士將會主場迎戰包尾的狼隊，車仔球迷可能心諗，要估賽果唔難，但要估球隊的正選陣容更難。
藍軍近來幾乎每場比賽都更換多名正選，本季的首發陣容調動次數，更是全英超之冠。
但在歐聯險些不敵弱旅卡拉巴克之後，外界開始質疑他們是否輪換過龍。
日前後備入替的阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）在下半場初段扳平比分，最終車路士作客以2比2驚險逼和對手。
比賽開始時，伊斯迪華奧（Estevao Willian）率先為車路士打開紀錄，但防守球員祖列爾哈圖（Jorrel Hato）的兩次失誤導致卡拉巴克2個入球。卡拉巴克的總身價僅2200萬鎊，平均每名球員不到100萬鎊，而藍軍陣容總值則超過10億鎊。
相比周六作客以1比0擊敗熱刺的強勢表現，車路士此戰上半場顯得無精打采，而這也是完全不同的首發陣容。
此役僅門將山齊士（Robert Sanchez）、兩名後防占士（Reece James）與古古列拿（Marc Cucurella），以及前鋒祖奧柏度（Joao Pedro）繼續正選外，領隊馬利斯卡（Enzo Maresca）已連續第五場各項賽事至少更換七名正選。
至今為止，車路士在今屆16場比賽中，合共作出85次陣容變動，為英超之最。
頻繁變陣令馬利斯卡被外界批評，甚至被外界戲稱為「新藍軍補鞋匠」。這個綽號當年正是他的同胞雲尼亞里（Claudio Ranieri）在車路士時代留下的。對此，馬利斯卡為自己辯護：「調整是因為相信這些球員能更好地執行比賽計劃。」
輪換是否造成表現不穩？
無論字面或實際上，沒人知道哪個版本的車路士會出現。球隊本季時好時壞，出現對強隊表現出色，對弱旅卻經常失準。
在重頭比賽中，卡斯度（Moises Caicedo）、安素費南迪斯（Enzo Fernandez）與加拿祖通常正選上陣。
但馬利斯卡為控制他們的體能，也會輪換他們，同時還在調整剛復出的前鋒利安戴納（Liam Delap）。
此外，主力彭馬（Cole Palmer）與利維高維爾（Levi Colwill）正因傷缺陣。
輪換頻繁也與去年球季異常漫長有關，藍軍因7月贏得世界冠軍球會盃，導致休季期不足兩周。馬利斯卡解釋：「今晚我們的原意是讓多名主力休息，他們不能每三天都上陣。他們仍在從上季恢復。贏球時沒人提輪換，輸球時大家只看這一點。」
然而，包括熱刺與阿仙奴在內的競爭對手，近周輪換幅度明顯較少，旨在保持默契與穩定。
歐洲足球專家Julien Laurens在節目中分析指出： 「上季頻繁輪換還奏效，但本季參加歐聯就不行了。同時踢歐聯與英超的難度，遠高於踢歐協聯，那時派出B隊也能贏。」
「要同時應付兩項頂級賽事，這樣的輪換方式很難成功。連哥迪奧拿（Pep Guardiola）與阿迪達（Mikel Arteta）都不會作出這麼多變動。」
原文刊登於 Yahoo 體育