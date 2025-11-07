英超｜車路士16場變陣85次 瘋狂輪換被狠批

英超周六車路士將會主場迎戰包尾的狼隊，車仔球迷可能心諗，要估賽果唔難，但要估球隊的正選陣容更難。 藍軍近來幾乎每場比賽都更換多名正選，本季的首發陣容調動次數，更是全英超之冠。 但在歐聯險些不敵弱旅卡拉巴克之後，外界開始質疑他們是否輪換過龍。 日前後備入替的阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）在下半場初段扳平比分，最終車路士作客以2比2驚險逼和對手。

比賽開始時，伊斯迪華奧（Estevao Willian）率先為車路士打開紀錄，但防守球員祖列爾哈圖（Jorrel Hato）的兩次失誤導致卡拉巴克2個入球。卡拉巴克的總身價僅2200萬鎊，平均每名球員不到100萬鎊，而藍軍陣容總值則超過10億鎊。 相比周六作客以1比0擊敗熱刺的強勢表現，車路士此戰上半場顯得無精打采，而這也是完全不同的首發陣容。 此役僅門將山齊士（Robert Sanchez）、兩名後防占士（Reece James）與古古列拿（Marc Cucurella），以及前鋒祖奧柏度（Joao Pedro）繼續正選外，領隊馬利斯卡（Enzo Maresca）已連續第五場各項賽事至少更換七名正選。 至今為止，車路士在今屆16場比賽中，合共作出85次陣容變動，為英超之最。 頻繁變陣令馬利斯卡被外界批評，甚至被外界戲稱為「新藍軍補鞋匠」。這個綽號當年正是他的同胞雲尼亞里（Claudio Ranieri）在車路士時代留下的。對此，馬利斯卡為自己辯護：「調整是因為相信這些球員能更好地執行比賽計劃。」