英超｜車路士8800萬英鎊「截劫」阿仙奴搶烏新星

22歲新星簽約8年半

數冬窗出手最豪球會，暫時必是陷入危機中的英超大會車路士；剛又成功「截劫」阿仙奴，據報以總代價8,800萬英鎊，簽得薩克達的烏克蘭新星梅迪歷(Mudryk)，並簽一紙達8年半的長約，成為今年1月以來加盟的第5位球員。

22歲的梅迪歷近月一直跟阿仙奴扯上關係，被認為是養傷中的「耶穌仔」加比爾捷西斯的最佳替補；而正當「兵工廠」第3度出價至8,000萬英鎊，並據報快將成事之際，據報薩克達卻跟車路士達成初步協議，以8,800萬英鎊成交；雖然這位只代表國家隊8次、在今屆歐聯入3球的新星，未從球會在土耳其冬訓基地，出發往倫敦報到及體測，但兩會齊齊急不待宣布，交易將會成事。薩克達表示：「兩會已相當接近達成轉會協議。」其後，梅迪歷於史丹福橋出現觀賽，球會亦正式宣布簽得此新星。