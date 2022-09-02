英超︱辛祖一箭定江山　曼聯三連勝

聯賽開季兩連敗，一度跌至榜尾的曼聯。在隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）及基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）從正選移出之後，球隊重上勝軌。並憑查頓辛祖（Jadon Sancho）的入球，以1:0擊敗李斯特城，聯賽3連勝。

從阿積士加盟的安東尼馬菲奧斯（Antony）今仗未有列在陣中，而卡斯米路（Casemiro）仍然先列後備。不過曼聯還是率先打開紀錄，拉舒福特（Marcus Rashford）輕輕斜傳，辛祖入楔快過出迎門將之下，輕鬆射入空門，在23分鐘就為曼聯取得領先。

連續兩仗零失球

最終選擇留隊的葡萄牙前鋒C朗，與卡斯米路先後在下半場入替，而這位37歲球星下半場有一次入球機會，接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的傳中，遠柱倒掛僅僅斜出，而曼聯最後只以1球小勝李城，取得聯賽的3連勝，並連場兩場保持0失球。

曼聯領隊的滕哈格（Erik ten Hag）賽後被問到辛祖的表現：「我肯定這只是他的開始。他是有能力的，他在不同的聯賽做得到，而這裡是英超聯。他要在心態和體能上盡快適應，不過他有這個能力的。」至於對球隊的表現，他指：「這是向前的另一步，而我對此很高興。我們展示出好的團隊精神，我們有11個球員在場內為彼此而戰，並取得一個漂亮的團隊入球。當然，這裡還有需要改善的地方，不過在球季這個階段是正常。」