英超︱辛祖復出建功　曼聯2:2迫和護級列斯聯

一周內兩場的「玫瑰打吡」。曼聯在主場一度落後兩球下，憑復出的查頓辛祖（Jadon Sancho）射入扳平的一球，以2:2迫和剛炒領隊的列斯聯。
曼聯與剛解僱領隊馬斯（Jesse Marsch）的列斯，在4日內將與列斯兩度在聯賽碰頭。然而紅魔在主場沒有佔得優勢，開賽不夠1分鐘就被列斯球員迫甩，19歲的干洛圖（Wilfried Gnonto）推入中路起腳射入，列斯聯極速領先。落後的曼聯不是沒有機會，只是加拿祖（Alejandro Garnacho）的射門僅僅斜出，而之後他單刀扭過門將，卻被對方守將救空門。
下半場初段一度被拉開比數
換邊後曼聯再受挫折，森馬維里（Crysencio Summerville）在48分鐘底線傳中，紅魔守將華拉尼（Raphael Varane）改變方向入網，令主隊下半場落後到兩球。曼聯62分鐘，由狀態不俗的拉舒福特（Marcus Rashford）接應達洛治（Diogo Dalot）傳中頂入，將比數收窄。因為狀態問題而缺陣多時的查頓辛祖後備入替後，在70分鐘禁區內起腳射入，令紅魔最終迫和列斯2:2。
和波的曼聯在聯賽榜仍列第3位，與榜首阿仙奴相差7分兼多打兩場。而列斯聯以19分升上聯賽第16位，但與降班區的愛華頓只有1分差距。