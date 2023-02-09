英超︱辛祖復出建功　曼聯2:2迫和護級列斯聯

一周內兩場的「玫瑰打吡」。曼聯在主場一度落後兩球下，憑復出的查頓辛祖（Jadon Sancho）射入扳平的一球，以2:2迫和剛炒領隊的列斯聯。

曼聯與剛解僱領隊馬斯（Jesse Marsch）的列斯，在4日內將與列斯兩度在聯賽碰頭。然而紅魔在主場沒有佔得優勢，開賽不夠1分鐘就被列斯球員迫甩，19歲的干洛圖（Wilfried Gnonto）推入中路起腳射入，列斯聯極速領先。落後的曼聯不是沒有機會，只是加拿祖（Alejandro Garnacho）的射門僅僅斜出，而之後他單刀扭過門將，卻被對方守將救空門。