英超｜辛祖撐拉舒福特維拉處子騷 趁機暗串曼聯

拉舒福特（Marcus Rashford）周日為阿士東維拉上演處子戰後，前曼聯隊友查頓辛祖（Jadon Sancho）在福仔的Instagram貼文留言「自由」，似乎是在暗諷曼聯。 拉舒福特在冬季轉會窗最後一天被外借至維拉，他此前因與主帥艾摩廉（Ruben Amorim）關係緊張而被雪藏。他在維拉足總盃2比1戰勝熱刺一戰中後備上陣，這是他自去年12月初以來的首次亮相。 查頓辛祖上季也曾遭遇類似情況，因與前曼聯領隊滕哈格（Erik ten Hag）發生矛盾而被棄用，隨後在下半季被外借至多蒙特。

辛祖︰Freedom! 目前，查頓辛祖被租借至車路士，在馬利斯卡（Enzo Maresca）麾下偶有亮眼表現。他對拉舒福特的復出表達支持，在對方的維拉首戰貼文留言「自由」（Freedom），並配上雙手合十與舉手表情符號。 拉舒福特在短暫的上場時間內表現活躍，展開重振職業生涯的旅程。這名27歲球員希望以場上表現，回應阿摩廉對其態度的批評。 自去年12月中的曼徹斯特打比後，拉舒福特便未再為艾摩廉上陣，並在當時表示已準備迎接新的挑戰。艾摩廉則解釋了將其外借的原因，並透露維拉擁有今夏有4,000萬鎊的買斷選項。他表示，拉舒福特無法適應他所要求的戰術風格。

「我無法讓拉舒福特理解應該如何踢足球，也無法讓他以我認為正確的方式訓練。」艾摩廉說道。「有時，一名球員在某教練手下表現出色，但換了教練後就會有所不同。我只希望拉舒福特和艾馬利（Unai Emery）能夠合作愉快，因為他是非常優秀的球員。」 原文刊登於 Yahoo 體育