曼聯的借將查頓辛祖（Jadon Sancho）去向再惹猜測，雖然這位英格蘭翼鋒在車路士有租轉買的條款，但有指藍戰士已無意留用。據報最聯將交由主帥艾摩廉（Ruben Amorim）決定其去留。而車路士就確定以7,440萬歐元，收購士砵亭的昆達（Geovany Quenda）及伊素高（Dario Essugo）。
美國的ESPN報道，指曼聯會讓艾摩廉來決定辛祖的去留。根據辛祖外借車路士的條款，藍戰士在今季只要取得聯賽14位以上，就需要以2,500萬英鎊收購辛祖，然而有指車路士不打算履行合約，並寧願支付同樣是2,500萬英鎊的違約費用都不會引入辛祖。故曼聯已決定，交由艾摩廉去決定辛祖在曼聯的未來。
車路士傳寧違約賠錢
24歲的辛祖自加盟曼聯後，訓練態度及表現受質疑，並因為與前任紅魔領隊滕哈格（Erik ten Hag）鬧翻而不再獲重用。今季被車路士借用後，為藍戰士上陣28場入得2球，他雖然仍是馬利斯卡（Enzo Maresca）陣中成員，不過近期表現已與加盟初大幅回落。
車路士方面在周三（19日）就與葡萄牙榜首的士砵亭達成協議，以總共7,440萬歐元的轉會費收購昆達及伊素高。球隊早前已看中了17歲的昆達，這位葡萄牙小將同獲前士砵亭領隊，現任曼聯主帥艾摩廉看中，故藍戰士卻率先出手提出5,200萬歐元收購。昆達會待2026年才會加盟車路士，而他也已入選了葡萄牙國家隊出戰歐洲國家聯賽八強的名單。而20歲的伊素高現時被外借西甲的拉斯彭馬斯，並將在季尾轉投車路士。