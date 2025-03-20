英超｜辛祖若返曼聯由艾摩廉定去留　車路士打包士砵亭雙星

曼聯的借將查頓辛祖（Jadon Sancho）去向再惹猜測，雖然這位英格蘭翼鋒在車路士有租轉買的條款，但有指藍戰士已無意留用。據報最聯將交由主帥艾摩廉（Ruben Amorim）決定其去留。而車路士就確定以7,440萬歐元，收購士砵亭的昆達（Geovany Quenda）及伊素高（Dario Essugo）。

美國的ESPN報道，指曼聯會讓艾摩廉來決定辛祖的去留。根據辛祖外借車路士的條款，藍戰士在今季只要取得聯賽14位以上，就需要以2,500萬英鎊收購辛祖，然而有指車路士不打算履行合約，並寧願支付同樣是2,500萬英鎊的違約費用都不會引入辛祖。故曼聯已決定，交由艾摩廉去決定辛祖在曼聯的未來。