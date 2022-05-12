英超︱迪布尼大四喜助曼城5:1贏狼隊　擴大榜首優勢

英超第3快帽子戲法紀錄

雖然夏蘭特的加盟蓋過風頭，不過曼城爭標之路仍未完成，在周三(11日)的聯賽作客狼隊，7分鐘就先由迪布尼建攻領前。狼隊雖然在4分鐘後，由丹當斯卡（Leander Dendoncker）為球隊追平。但是迪布尼16分鐘就再入一球為曼城再次領先，而且他在24分鐘完成帽子戲法，為曼城半場已領先3:1。同時他亦是英超史上第3快的帽子戲法紀錄。

換邊後迪布尼於60分鐘攻入今場的第4個入球，為藍月亮將優勢擴大。而史達寧（Raheem Sterling）在84分鐘錦上添花，帶領曼城大勝5:1，在榜首拉開至3分距離，而得失球差亦與利物浦拉開至7球。