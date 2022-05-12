返回 體育 2022-05-12 11:39:18 英超︱迪布尼大四喜助曼城5:1贏狼隊 擴大榜首優勢 分享： 迪布尼獨取4球，帶領曼城大勝狼隊。(路透社) 賽前曼城宣布多蒙特射手夏蘭特（Erling Haaland）來季的加盟，不過曼城「最強之人已在陣中」。在奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）獨取4個入球之下，曼城以5:1作客擊敗狼隊，除了取得3分之外，再為球隊於得失球差擴大優勢。 迪布尼單場入4球，帶領曼城大勝。(路透社) 英超第3快帽子戲法紀錄 雖然夏蘭特的加盟蓋過風頭，不過曼城爭標之路仍未完成，在周三(11日)的聯賽作客狼隊，7分鐘就先由迪布尼建攻領前。狼隊雖然在4分鐘後，由丹當斯卡（Leander Dendoncker）為球隊追平。但是迪布尼16分鐘就再入一球為曼城再次領先，而且他在24分鐘完成帽子戲法，為曼城半場已領先3:1。同時他亦是英超史上第3快的帽子戲法紀錄。 換邊後迪布尼於60分鐘攻入今場的第4個入球，為藍月亮將優勢擴大。而史達寧（Raheem Sterling）在84分鐘錦上添花，帶領曼城大勝5:1，在榜首拉開至3分距離，而得失球差亦與利物浦拉開至7球。 列斯主場吞車路士3蛋 至在護級方面，聯賽第18位的列斯聯主場對車路士。美臣蒙特（Mason Mount）在4分鐘就為車路士先開紀錄，加上列斯的丹尼爾占士（Daniel James）24分鐘就被指危險攔截而直接被紅牌驅逐。大多數時間少打一人的列斯，下半場再被基斯甸普列錫（Christian Pulisic）及盧卡古（Romelu Lukaku）各建一功，令車路士成功以3:0擊敗列斯聯。 列斯聯再輸一場之後，目前仍留在降班區的第18位，與第17位的般尼雖然同得34分，但般尼少打一場兼有較佳得失球優勢。而列斯聯餘下只有2場聯賽。 盧卡古的入球為車路士鎖定3:0勝果。(路透社) 再輸一場的列斯聯護級勢危。(路透社)