英超︱迪布尼神助攻拯救曼城　作客3:3迫和紐卡素

爭取衞冕的曼城在第3周聯賽，就遇上挑戰。藍月亮北上挑戰紐卡素，雖然有根度簡（Ilkay Gundogan）取得領先。不過一度被主場的喜鵲連入3球反先，但夏蘭特（Erling Haaland）及貝拿度施華（Bernardo Silva）的入球，為曼城作客追和3:3。

面對新晉的豪門紐卡素，曼城在開賽僅5分鐘就由根度簡接應隊友的傳中，禁區內控定抽入領先。不過主隊28分鐘先由米基爾阿米朗（Miguel Almiron），接應辛特麥斯明（Allan Saint-Maximin）的傳中撞入追平，而哥林威爾遜（Callum Wilson）在39分鐘接應麥斯明直線，切入中路射入，為紐卡素半場反超2:1。

捷比亞倒戈罰球建功

換邊後，喜鵲由倒戈的捷比亞（Kieran Trippier）射入罰球，在54分鐘將比數拉開至3:1。不過今仗表現一度沉寂的夏蘭特在60分鐘門前抽入，為曼城追回一球。而4分鐘後，奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）中路一記妙絕的直線，貝拿度施華把握機會掃入，為曼城追平3:3。之後紐卡素的捷比亞的一次被指粗野攔截，一度被球證出示紅牌，但球證翻看VAR後推翻紅牌決定，而雙方亦維持3:3的比數至完場。

紐卡素主帥賀維（Eddie Howe）表示：「這是一場精彩的比賽，整場比賽的情緒如過山車一樣。我們先0:1落後，而這是最壞的開局，因為面對這樣的對手，你要追落後時，就會提供更多的空位。不過球員們很快作出了回應。」賀維指：「我們取得幾個不錯的入球，我絕對為這些表現和反應感到高興。在中立而言， 這是一場精彩的比賽，而作為一個領隊，我們領先3:1之下是失望的。我們是值得去贏，不過我們需要從比賽找到原因，我相信球員是值得取勝。」