曼聯今夏轉會市場的頭號目標，巴塞羅那的荷蘭中場法蘭基迪莊（Frenkie de Jong），據西班牙傳媒指他寧願轉投德國拜仁慕尼黑或車路士，也無意「入魔」。

西班牙傳媒報道，迪莊除了是因為巴塞欠下的薪酬之外，他亦有不少的理由去拒絕曼聯，其中一個是迪莊認為曼聯是一支不穩定的球會，而且球會今季沒法出戰歐聯，而迪莊本身也不想在曼徹斯特居住。報道又指，儘管迪莊不想離開巴塞，但是若要離開，他會寧願選擇拜仁或是車路士。

至於曼聯的另一個「煩惱」，是隊中球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的去向。葡萄牙兼曼聯隊友的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）就表示，自己也不知道C朗的去向。他表示：「顯然我們需要尊重所有人的決定。我不知道基斯坦奴與球會、領隊說過甚麼，我不知道他將會去哪裡，但我們應尊重他的空間。我們所知道的是，他有一些家庭的問題，所以我們會尊重他的空間，給予他空間，就是這樣。」般奴又指，C朗沒有向他透露任何事，而對於C朗會否歸隊，般奴稱C朗表示在家庭問題解決後。

拜仁指簽C朗不合球會理念

在車路士及巴黎聖日耳門先後否認會收購C朗之後，拜仁亦送C朗「食檸檬」，球會主席簡尼（Oliver Kahn）在迪歷特（Matthijs de Ligt）加盟後，被問到C朗的轉會。他表示：「雖然我對C朗的評價很高，他是其中一個偉大球員，然而這宗轉會可能不符合我們的理念。我很喜歡C朗，所有人都知他有多出色，但是每個球會都有它的理念，我不知道這對拜仁或是其他德甲球會現在簽入他會不會是好事。」

不過除了拜仁之外，西甲的馬德里體育會以及英超的阿仙奴亦有傳正被查詢會否對C朗感到興趣。