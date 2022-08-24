英超︱迪馬利亞老婆透露曼徹斯特「難頂」生活　認當年為錢投曼聯

阿根廷中場的迪馬利亞（Angel Di Maria），其妻子早前接受阿根廷傳媒的訪問，狂批曼徹斯特生活的「不堪」，令她最終接受不了，又承認當初迪馬利亞加盟曼聯只為薪金。

不少香港人移居英國，都選擇落戶曼徹斯特。然而這個英國的工業城市，似乎對於迪馬利亞的太太就極不吸引。在2014年從皇家馬德里轉投曼聯的迪馬利亞，他的妻子近日接受訪問時表示：「安祖（迪馬利亞）有日走來跟我說『你看，是曼聯的合約』，我自己就不想去，我叫他不如你自己一個去。然後他說『我們一起去啦』。這是很多的錢，比西班牙的合約高。所以，我們就過去了。如果你的公司，或有人提出給你雙倍人工，你都會很快跑過去。」

嫌棄英國生活

她又表示：「我們跟阿古路（Sergio Aguero）太太Gianinna Maradona是朋友，有一年我們放假去過曼徹斯特。這真是恐怖，我們回家後，我跟他說『如果你要是轉會，要肯定不能去英格蘭。』我完全不喜歡那裡。我可以跟你說，那裡的人都很怪，走在街上你不知道他們會不會來殺你。那些食物是嘔心的，那裡的女人看似瓷器。安祖和我在馬德里時，在世上最好的球會、完美的食物、完美的天氣，一切都是完美，然後就收到曼聯的合約。」

迪馬利亞太太又指：「我跟他說『不、不、不』不過他表示我們的經濟會有更多保障，所以我們得去。」她又表示：「我沒有鬧他要去那裡，不過這真是很恐怖，太恐怖。所以我跟他說：「親愛的，我想死呀，這是半夜2時。」迪馬利亞在2014年加盟曼聯，不過僅11個月後就離隊，並轉投法國的巴黎聖日耳門。