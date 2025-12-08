英超｜追分大好良機 曼聯誓剿「狼」穴

麥比奧莫

上仗賽後感到沮喪及憤怒的紅魔主帥艾摩廉(Amorim)，今晚深夜領軍在英超本輪壓軸戰鬥包尾狼隊，應是求反彈的贏波黃金機會；球隊近期客場戰績比主場出色，攻力亦有保證，今場簡單取客勝。(球賽編號FB0766，12月9日4:00開賽) 曼聯上仗聯賽主場鬥另一下游球隊韋斯咸，雖然佔到優勢，並靠翼衛達洛治(Dalot)打開缺口，可惜未能拉開比分，包括麥比奧莫(Mbeumo)及隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)，俱未能把握入球機會；反被對手末段追和痛失2分，無法重返前列位置，令主帥感到失望。

紅魔名宿堅尼(Keane)賽後亦認為球隊缺乏進程，並說：「有一分鐘，你以為他們進步，可以上第5位，但卻未能完成任務，並感到害怕。」曼聯早前更一度有機會升上次席，可惜近5場聯賽共失9分，跟前列再次走遠。 可幸球隊今場作客鬥遠遠包尾的狼隊，以紅魔近4場聯賽作客取3勝1和兼場場入2球的走勢，手下敗將更包括利物浦及水晶宮，已是大好良機。傷兵除中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)及前鋒班捷文施斯高(Benjamin Sesko)，艾摩廉在頻密賽期可任意輪換陣容，其中倒戈的前「狼王」馬斯奧斯根夏(Matheus Cunha)會是今場焦點，有力帶隊延續近5季作客狼隊錄得4勝的佳績，力爭上游。

