英超｜連格棄韋斯咸投森林　簽約1年周薪廿萬鎊

英超球會升班馬諾定咸森林周四(21日)官方宣佈，簽下了今季被曼聯放棄的英格蘭進攻中場球員連格（Jesse Lingard）。連格今夏與曼聯合約到期後未獲續約，他以自由身免費加盟諾定咸森林，據英國《天空體育》報道雙方簽署了為期1年的合約，而且他的周薪更達到了20萬英鎊（約188.02萬港元），惟合約上沒有來季自動續約的選項。

約滿曼聯後的連格，一直都與不少球會扯上關係，當中包括在2020至2021球季曾借用此子的韋斯咸，但據悉這位29歲中場放棄了再為這支今季可參戰歐洲協會聯賽的倫敦球隊效力，反而接受升班馬諾定咸森林的邀請。

諾定咸森林事隔23年重返頂級聯賽，季前增兵十分積極。連格已是他們所簽入的第11名新兵，其他較早前加盟的球員例如有尼日利亞前鋒阿旺尼（Taiwo Awoniyi）、從拜仁慕尼黑回流的後衛奧馬李察士（Omar Richards）、利物浦右閘歷高威廉斯（Neco Williams）以及從曼聯外借的連格前隊友甸軒達臣（Dean Henderson）等。