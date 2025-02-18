英超｜里奧費迪南憂曼聯堅降班：最後13輪唯一能贏這隊

曼聯在新帥魯賓艾摩廉接掌後表現仍然未有改善，周日負熱刺後，目前只排英超第15位，有機會陷降班危機。曼聯名宿里奧費迪南周一在網上頻道中直言他真的擔心傷兵滿營的紅魔真的有機會降班，指球隊最後13輪英超「場場難踢」，唯一大機率贏只有一場。

曼聯以25戰29分排第15位，距離降班區「尾三」的葉士域治有12分之遙，理論上毋須擔心要護級，惟球隊近日爆出大量傷兵，利辛度馬天尼斯及阿密特迪亞路先後提早收咧，邁奴、烏加迪、約羅等亦因傷倦勤，對熱刺後備席9個球員只有域陀連迪路夫是一隊球員，其他均為青年軍。

球會名宿里奧費迪南擔心道：「曼聯現在正處於困境，我們離降班區僅隔著韋斯咸及狼隊，真的很接近。有人說我們只需要多取11分就能護級，然後我認真地看了一下賽程表。作客愛華頓，還有作客車路士、諾定咸森林、般尼茅夫、紐卡素，另外又要於主場對曼城、阿仙奴和阿士東維拉等。我認為只有一場曼聯有機會搶分，但也不一定能取得3分，就是作客李斯特城，因為我們今季已擊敗過他們3次。惟這正是我們現在所面臨的問題，完全看不出有任何一場可輕鬆取勝，這令人擔心。」