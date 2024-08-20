英超｜開咧負曼城 新帥成箭靶 車仔新季路難行

新季英超首輪重頭大戰，衛冕曼城作客史丹福橋，最終清風送爽以2比0輕勝車路士。「藍戰士」輸波予頭直指新帥馬列斯卡，包括棄用季前賽表現突出的史達寧；同時又堅持起用涉及種族歧視的中場安素費南迪斯做隊長，新季甫開始已麻煩多多。

衛冕的曼城憑超級射手艾寧夏蘭特及倒戈中場高華錫在上、下半場各建一功，全取3分。車路士今夏仍然瘋狂增兵，一隊總人數超過40人，未能進入比賽日大軍大有人在；只是在季前球會賽踢足6場、更曾出任隊長的史達寧，最終未在大軍名單最令人意外。

車路士人腳過盛

史達寧的團隊賽前已發聲明表示：「史達寧與球會尚有3年合約，他提早兩周回到英格蘭進行個人訓練，在新帥手下通過了正面的季前準備，雙方建立了良好的合作關係。他一如以往投入去為車路士及球迷交出高水平表現，更出現在本周有關揭幕戰的官方宣傳素材上，因此我們預計他會在某程度參與首場賽事。」史達寧的經理人更公開要求會方，盡快釐清該英格蘭球星在球會的情況與前景。對此，馬列斯卡大耍官腔：「我當然想要史達寧，但大軍有30多名球員，總不能容納所有人，部分人將要離開，領隊總要作決定。關於拉謙(史達寧)，我們會在未來幾天解決清楚。」

馬帥的麻煩事，更包括在今夏美洲國家盃代表阿根廷奪冠後，於隊巴高唱種族歧視歌曲，與車路士隊中的法國籍黑人球員，關係一度緊張的安素費南迪斯，今場獲授以隊長一職。馬列斯卡指出是因為隊長列斯占士停賽，才讓安素頂上，並強調人誰無過：「我認為安素就是我們隊長之一，大家也認同他。我們所有人過去都犯過錯，重要是肯承認面對便解決了，不會懲罰終生。」