熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-09-18 11:02:15

英超｜阿仙奴一球小勝愛華頓　杜沙特一箭定江山（附比賽精華）

分享：
杜沙特的射門為阿仙奴取勝。(路透社)

杜沙特的射門為阿仙奴取勝。(路透社)

憑着李安度杜沙特（Leandro Trossard）的一箭定江山，阿仙奴周日（17日）在英超以1:0小勝愛華頓，在聯賽繼續追趕領先的曼城。

愛華頓近季的成績雖然欠佳，但他們在主場面對阿仙奴的戰績卻不俗。兵工廠對上一次在葛迪遜公園贏波，已經是2017年10月。而此前5季，拖肥糖保持4勝1和的戰績。阿仙奴上半場有一次入球機會，只不過加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）射入，只是遠邊的隊友越位在先，入球無效。而愛華頓本身亦有機會搏得12碼，只是球證未有判決，半場雙方互無紀錄。

Ad Block
阿迪達滿意球隊表現。(路透社) 阿仙奴作客險勝愛華頓。(路透社) 阿仙奴作客險勝愛華頓。(路透社) 阿仙奴作客險勝愛華頓。(路透社) 阿仙奴作客險勝愛華頓。(路透社) 阿仙奴作客險勝愛華頓。(路透社)

阿迪達：戰果差距可以更大

換邊之後阿仙奴有馬田奧迪加特（Martin Odegaard）殺入禁區起腳，不過未能過到對方門將比克福特（Jordan Pickford）。到69分鐘，後備入替馬天尼利的杜沙特，把握隊友布卡約沙卡（Bukayo Saka）禁區內的橫傳，勁射入網，為阿仙奴打破悶局。兵工廠之後有擴大比數的機會，只是奧迪加特的反擊又被比克福特擋出，而法比奧韋拉（Fabio Vieira）補射又被對手擋住。最終阿仙奴仍以1:0小勝愛華頓。

阿仙奴主帥的阿迪達（Mikel Arteta）賽後表示：「很久沒有在這贏波。我們打了一場出色的比賽，我們沒有讓機會流走。我們控制了戰局，並創造了不少機會。戰果可能會更大。」

英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受