英超｜阿仙奴一球小勝愛華頓　杜沙特一箭定江山（附比賽精華）

憑着李安度杜沙特（Leandro Trossard）的一箭定江山，阿仙奴周日（17日）在英超以1:0小勝愛華頓，在聯賽繼續追趕領先的曼城。
愛華頓近季的成績雖然欠佳，但他們在主場面對阿仙奴的戰績卻不俗。兵工廠對上一次在葛迪遜公園贏波，已經是2017年10月。而此前5季，拖肥糖保持4勝1和的戰績。阿仙奴上半場有一次入球機會，只不過加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）射入，只是遠邊的隊友越位在先，入球無效。而愛華頓本身亦有機會搏得12碼，只是球證未有判決，半場雙方互無紀錄。
阿迪達：戰果差距可以更大
換邊之後阿仙奴有馬田奧迪加特（Martin Odegaard）殺入禁區起腳，不過未能過到對方門將比克福特（Jordan Pickford）。到69分鐘，後備入替馬天尼利的杜沙特，把握隊友布卡約沙卡（Bukayo Saka）禁區內的橫傳，勁射入網，為阿仙奴打破悶局。兵工廠之後有擴大比數的機會，只是奧迪加特的反擊又被比克福特擋出，而法比奧韋拉（Fabio Vieira）補射又被對手擋住。最終阿仙奴仍以1:0小勝愛華頓。
阿仙奴主帥的阿迪達（Mikel Arteta）賽後表示：「很久沒有在這贏波。我們打了一場出色的比賽，我們沒有讓機會流走。我們控制了戰局，並創造了不少機會。戰果可能會更大。」