英超｜阿仙奴一球小勝愛華頓　杜沙特一箭定江山（附比賽精華）

憑着李安度杜沙特（Leandro Trossard）的一箭定江山，阿仙奴周日（17日）在英超以1:0小勝愛華頓，在聯賽繼續追趕領先的曼城。

愛華頓近季的成績雖然欠佳，但他們在主場面對阿仙奴的戰績卻不俗。兵工廠對上一次在葛迪遜公園贏波，已經是2017年10月。而此前5季，拖肥糖保持4勝1和的戰績。阿仙奴上半場有一次入球機會，只不過加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）射入，只是遠邊的隊友越位在先，入球無效。而愛華頓本身亦有機會搏得12碼，只是球證未有判決，半場雙方互無紀錄。