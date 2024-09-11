英超｜阿仙奴中UEFA傷兵咒 奧隊傷出 殘陣迎倫敦打吡

列強最怕太公波！國際賽期，各地不少球星都回歸國家隊賣命，令列強擔驚受怕；恐愛將受傷而回，影響球會部署。今次賽期最不幸的大球會，可能是英超的阿仙奴；剛戰傳來該隊挪威隊長奧迪加特(Odegarrd)傷出，加上意大利新兵卡拉科利(Calafiori)，早前因傷已提早離開意大利大軍。兵工廠中正UEFA傷兵咒，大大影響周日北倫敦打吡鬥熱刺的爭勝機會。

近季在阿仙奴聯賽幾乎出足的奧迪加特，今個國際賽期繼續代表挪威，跟曼城入球機器艾寧夏蘭特(Erling Haaland)並肩作戰。挪威在剛戰歐國聯B3組主場鬥奧地利，兩軍半場各一言和，但戰至67分鐘，同時為國家隊長的「奧隊」，被對手的萊比錫中場巴姆加特拿(Baumgartner)從旁攔截剷傷，即痛苦倒地，最後要隊醫扶離場。國家隊最終由夏蘭特尾段奠勝，贏2比1，繼0比0悶和哈薩克後，打開今屆勝門。

奧迪加特傷勢有待檢查

挪威領隊蘇巴根(Solbakken)賽後說：「他(奧迪加特)在更衣室顯得相當痛楚，扭傷了足踝，如果韌帶沒有撕裂，應該無太大問題。不過如果阿迪達(阿仙奴領隊)來電，應該不會說甚麼好話。」國家隊隊醫則較樂觀指，他應該只是輕微扭傷，但可能要MRI(磁力共振素描)，以進一步了解傷勢。