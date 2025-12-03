英超｜阿仙奴主場捕「蜂」格

「一哥」阿仙奴上仗惡戰車路士失分而回，今晚深夜返主場迎戰「蜜蜂兵團」賓福特，誓要重踏勝軌保住榜首優勢。兵工廠挾倫敦之王霸氣，遇上不善作客的賓福特，今場有力贏最少2球。(球賽編號FB0547，12月4日03:30開賽)
兩大主力中堅上仗作客齊齊缺陣，兵工廠派出全新英超中路組合受壓；加上一眾中後場球員未能好好控制情緒，上半場輪流被罰黃牌，影響專注度，最終在多踢1人下，只能1比1逼和對手，本輪前領先次席曼城的優勢減至5分。
可幸阿仙奴捱過魔鬼賽程，本月餘下各項比賽賽程相對輕鬆，加上不少中前場好手傷癒，包括隊長馬田奧迪加特(Martin Odegaard)及箭頭基奧基尼斯(Gyokeres)，今場隨時輪換下升正；就算一對中堅威廉沙列巴(William Saliba)及加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)仍要養傷，今場在酋長球場必以攻為守。
再者，該隊季內英超主場已先後打敗韋斯咸、水晶宮及熱刺，共入7球失1球；今場要輕鬆打敗季內聯賽作客1勝5負、每場敗仗最少失2球的另一倫敦球隊賓福特，不是難事。
伊戈受傷 賓福特損攻力
「蜜蜂兵團」今夏易帥仍維持一貫水準，本輪前排名中游，上季大部分時間養傷的巴西前鋒伊戈泰亞高(Igor Thiago)季初大爆發，連同上仗鬥般尼入2球，已在英超攻入11個入球，射手榜僅次曼城的艾寧夏蘭特(Erking Haaland)；但此子上仗補時因腳傷被換走，今場上陣成疑，若然這位大勇射手今場缺陣，將大大影響客軍在前場的牽制力。
該隊更大問題是主強客弱為英超最明顯一隊，主場7戰勇取5勝1和共得16分，但計作客6戰1勝5負卻只得3分；今場更要遇上季內6戰英超主場共入16球的兵工廠，作客例牌腳軟的「蜜蜂」，看來只求輸少當贏。
