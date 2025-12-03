英超｜阿仙奴主場捕「蜂」格

「一哥」阿仙奴上仗惡戰車路士失分而回，今晚深夜返主場迎戰「蜜蜂兵團」賓福特，誓要重踏勝軌保住榜首優勢。兵工廠挾倫敦之王霸氣，遇上不善作客的賓福特，今場有力贏最少2球。(球賽編號FB0547，12月4日03:30開賽)

兩大主力中堅上仗作客齊齊缺陣，兵工廠派出全新英超中路組合受壓；加上一眾中後場球員未能好好控制情緒，上半場輪流被罰黃牌，影響專注度，最終在多踢1人下，只能1比1逼和對手，本輪前領先次席曼城的優勢減至5分。

可幸阿仙奴捱過魔鬼賽程，本月餘下各項比賽賽程相對輕鬆，加上不少中前場好手傷癒，包括隊長馬田奧迪加特(Martin Odegaard)及箭頭基奧基尼斯(Gyokeres)，今場隨時輪換下升正；就算一對中堅威廉沙列巴(William Saliba)及加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)仍要養傷，今場在酋長球場必以攻為守。