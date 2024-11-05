英超｜阿仙奴伊度辭體育總監　傳獲諾定咸森林老闆挖角

上屆英超亞軍的阿仙奴出現高層變動，球隊的體育總監伊度（Edu Gaspar）宣布請辭。根據外國媒體報道，諾定咸森林及奧林比亞高斯的老闆馬連拿基斯（Evangelos Marinakis）希望這位巴西人可以接管旗下多支球隊的管理。

伊度在周一（4日）透過球會公布辭職的消息。這位前阿仙奴的中場在2019年的7月獲提升成為兵工廠的體育總監，同時也是阿迪達（Mikel Arteta）獲聘為阿仙奴主帥的「推手」之一。根據美國ESPN透露，希臘裔的馬連拿基斯希望伊度可以協助旗下多支球會的管理工作，同時為他作出大幅的加薪。