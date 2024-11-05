英超｜阿仙奴伊度辭體育總監　傳獲諾定咸森林老闆挖角

上屆英超亞軍的阿仙奴出現高層變動，球隊的體育總監伊度（Edu Gaspar）宣布請辭。根據外國媒體報道，諾定咸森林及奧林比亞高斯的老闆馬連拿基斯（Evangelos Marinakis）希望這位巴西人可以接管旗下多支球隊的管理。
伊度在周一（4日）透過球會公布辭職的消息。這位前阿仙奴的中場在2019年的7月獲提升成為兵工廠的體育總監，同時也是阿迪達（Mikel Arteta）獲聘為阿仙奴主帥的「推手」之一。根據美國ESPN透露，希臘裔的馬連拿基斯希望伊度可以協助旗下多支球會的管理工作，同時為他作出大幅的加薪。
聲明稱阿迪達最好朋友
報道又指，伊度是在周一到阿仙奴的訓練基地，與球會高層交代他的決定，而這決定也讓不少人感到震驚。尤其是伊度是阿仙奴自雲加（Arsene Wenger）離任後，球隊復興的重要一員，也是領隊阿迪達的重要「盟友」。ESPN指未知伊度的離職條款會否影響他之後接任其他工作。
在阿仙奴的聲明，伊度表示：「這是難以言喻的困難決定」仔指阿仙奴給予他很好的機會，與一班出色的人合作。他表示很喜歡與阿仙奴的同僚工作，並特別指出主帥的阿迪達，稱他是自己最好的朋友。他表示：「現在是時候推動不同的挑戰，阿仙奴永遠都在我心中。我希望球會及它的球迷一切順利。」阿仙奴就祝福伊度。