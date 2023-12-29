英超｜阿仙奴兩球不敵韋斯咸失榜首　白禮頓4:2挫熱刺（附比賽精華）

阿仙奴在年末的最後一仗，失掉聯賽領先的優勢。球隊在主場以0:2不敵韋斯咸，令利物浦成為2023年尾的榜首隊伍，而韋斯咸亦壓過曼聯升上第6位。至於白禮頓在多位主力受傷下，仍以4:2擊敗熱刺。
賽前落後利物浦2分，今仗贏波就可以重回榜首。不過面對近季表現不俗的韋斯咸，阿仙奴的布卡約沙卡（Bukayo Saka）一頭一腳，分別未能過到門將的艾路拿（Alphonse Areola）。相反韋斯咸在13分鐘把握到阿仙奴防線的失誤，鎚仔幫的傳中雖然被兵工廠守將擋住，但是沒能解圍，查洛保雲（Jarrod Bowen）在底線傳中，蘇錫克（Tomas Soucek）門前射入空門領先。阿仙奴之後再有沙卡的單刀中柱，半場韋斯咸領先1:0。
換邊後阿仙奴有迪格蘭賴斯（Declan Rice）遠射高出後，鎚仔幫在55分鐘的一次角球攻勢，由馬夫洛柏路斯（Konstantinos Mavropanos）頂楣底入網，將領先優勢拉開至2:0。而之後馬田奧迪加特（Martin Odegaard）遠射又被撲出下，雖然韋斯咸在補時的12碼射失，但仍足夠以2:0擊敗阿仙奴。韋斯咸贏波後，以33分壓過曼聯升上第6，而阿仙奴就以40分排第2，與榜首利物浦差2分。
白禮頓贏波結束三仗不勝
另一場的聯賽，白禮頓主場迎戰熱刺，近3仗聯賽只得2分的海鷗，在傷兵滿營下卻繼續有驚喜。18歲小將軒舒活特（Jack Hinshelwood）在11分鐘為白禮頓打開紀錄。之後祖奧柏度（Joao Pedro）23分鐘再為海鷗射入12碼，令球隊半場領先2:0。佩華斯艾斯度比倫（Pervis Estupinan）在63分鐘建功，加上柏度在75分鐘再入一球12碼，白禮頓拉開比數至4:0。雖然維利斯（Alejo Veliz）及賓戴維斯（Ben Davies）各為熱刺攻入1球，但白禮頓最終仍以4:2擊敗熱刺。白禮頓贏波後，以30分升上聯賽第8。而熱刺就以36分排第6位。