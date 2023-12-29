熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 木屋燒烤 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 御半山 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 新城勁爆頒獎禮2023
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-12-29 11:49:01

英超｜阿仙奴兩球不敵韋斯咸失榜首　白禮頓4:2挫熱刺（附比賽精華）

分享：
阿仙奴主場不敵韋斯咸。(路透社)

阿仙奴主場不敵韋斯咸。(路透社)

阿仙奴在年末的最後一仗，失掉聯賽領先的優勢。球隊在主場以0:2不敵韋斯咸，令利物浦成為2023年尾的榜首隊伍，而韋斯咸亦壓過曼聯升上第6位。至於白禮頓在多位主力受傷下，仍以4:2擊敗熱刺。

賽前落後利物浦2分，今仗贏波就可以重回榜首。不過面對近季表現不俗的韋斯咸，阿仙奴的布卡約沙卡（Bukayo Saka）一頭一腳，分別未能過到門將的艾路拿（Alphonse Areola）。相反韋斯咸在13分鐘把握到阿仙奴防線的失誤，鎚仔幫的傳中雖然被兵工廠守將擋住，但是沒能解圍，查洛保雲（Jarrod Bowen）在底線傳中，蘇錫克（Tomas Soucek）門前射入空門領先。阿仙奴之後再有沙卡的單刀中柱，半場韋斯咸領先1:0。

查洛保雲底線前傳中助球隊領先。(路透社) 蘇錫克為韋斯咸打開紀錄。(路透社) 馬夫洛柏路斯為韋斯咸頂成2:0。(路透社) 阿仙奴主場0:2不敵韋斯咸。(路透社) 阿仙奴主場0:2不敵韋斯咸。(路透社) 阿仙奴主場0:2不敵韋斯咸。(路透社) 阿仙奴主場0:2不敵韋斯咸。(路透社)

換邊後阿仙奴有迪格蘭賴斯（Declan Rice）遠射高出後，鎚仔幫在55分鐘的一次角球攻勢，由馬夫洛柏路斯（Konstantinos Mavropanos）頂楣底入網，將領先優勢拉開至2:0。而之後馬田奧迪加特（Martin Odegaard）遠射又被撲出下，雖然韋斯咸在補時的12碼射失，但仍足夠以2:0擊敗阿仙奴。韋斯咸贏波後，以33分壓過曼聯升上第6，而阿仙奴就以40分排第2，與榜首利物浦差2分。

白禮頓贏波結束三仗不勝

另一場的聯賽，白禮頓主場迎戰熱刺，近3仗聯賽只得2分的海鷗，在傷兵滿營下卻繼續有驚喜。18歲小將軒舒活特（Jack Hinshelwood）在11分鐘為白禮頓打開紀錄。之後祖奧柏度（Joao Pedro）23分鐘再為海鷗射入12碼，令球隊半場領先2:0。佩華斯艾斯度比倫（Pervis Estupinan）在63分鐘建功，加上柏度在75分鐘再入一球12碼，白禮頓拉開比數至4:0。雖然維利斯（Alejo Veliz）及賓戴維斯（Ben Davies）各為熱刺攻入1球，但白禮頓最終仍以4:2擊敗熱刺。白禮頓贏波後，以30分升上聯賽第8。而熱刺就以36分排第6位。

Ad Block
祖奧柏度為白禮頓射入兩個12碼。(路透社) 艾斯度比倫為白禮頓射成3:0。(路透社) 祖奧柏度為白禮頓射入兩個12碼。(路透社) 白禮頓4:2擊敗熱刺。(路透社) 白禮頓4:2擊敗熱刺。(路透社) 白禮頓4:2擊敗熱刺。(路透社)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受