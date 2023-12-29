英超｜阿仙奴兩球不敵韋斯咸失榜首　白禮頓4:2挫熱刺（附比賽精華）

阿仙奴在年末的最後一仗，失掉聯賽領先的優勢。球隊在主場以0:2不敵韋斯咸，令利物浦成為2023年尾的榜首隊伍，而韋斯咸亦壓過曼聯升上第6位。至於白禮頓在多位主力受傷下，仍以4:2擊敗熱刺。

賽前落後利物浦2分，今仗贏波就可以重回榜首。不過面對近季表現不俗的韋斯咸，阿仙奴的布卡約沙卡（Bukayo Saka）一頭一腳，分別未能過到門將的艾路拿（Alphonse Areola）。相反韋斯咸在13分鐘把握到阿仙奴防線的失誤，鎚仔幫的傳中雖然被兵工廠守將擋住，但是沒能解圍，查洛保雲（Jarrod Bowen）在底線傳中，蘇錫克（Tomas Soucek）門前射入空門領先。阿仙奴之後再有沙卡的單刀中柱，半場韋斯咸領先1:0。