英超｜阿仙奴八年首挫曼城　馬天尼利後備上陣建奇功（附比賽精華）

憑着加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）在下半場末段攻入唯一入球，阿仙奴在英超聯終於取得8年首次對曼城的勝仗，同時協助球隊在聯賽榜升上次席，與熱刺同分、同得失球，僅入球少2球。
阿仙奴對上一次聯賽擊敗曼城，已經要數到2015年的12月。然而今仗在酋長球隊，有領先機會的仍是藍月亮，先是加華度爾（Josko Gvardiol）接應角球在遠柱起腳，皮球已笠過阿仙奴門將大衛拉耶（David Raya）但迪格蘭賴斯（Declan Rice）底線前護空門，而之後尼敦阿基（Nathan Ake）接應長傳又門前射高。兵工廠防線其實也並非滴水不漏，拉耶底線前接隊友的回傳，卻差點被祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）攔截，只是僅僅踢落網側，半場互無紀錄。
高華錫兩犯規仍避過被逐
近期英超球證及VAR系統飽受批評及質疑，今場亦不例外，曼城的高華錫（Mateo Kovacic）先後侵犯馬田奧迪加特（Martin Odegaard）及賴斯，但球證及VAR都未有向他判予紅牌或第2面黃牌。比賽直到86分鐘，阿仙奴的馬天尼利接應夏維斯（Kai Havertz）回傳，禁區頂勁射，直接省中尼敦阿基的臉改變方向入網，兵工廠意外領先。而主場的阿仙奴守住這一入球，終以1:0擊敗曼城，取得8年來的勝利。
同日的其他比賽，白禮頓在領先下，一度遭利物浦反先，但最後仍2:2迫和紅軍。至於紐卡素亦以2:2迫和韋斯咸。阿仙奴目前與熱刺同得20分，得失球同為正10，不過熱刺的入球較多而排榜首。