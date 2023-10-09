英超｜阿仙奴八年首挫曼城　馬天尼利後備上陣建奇功（附比賽精華）

憑着加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）在下半場末段攻入唯一入球，阿仙奴在英超聯終於取得8年首次對曼城的勝仗，同時協助球隊在聯賽榜升上次席，與熱刺同分、同得失球，僅入球少2球。

阿仙奴對上一次聯賽擊敗曼城，已經要數到2015年的12月。然而今仗在酋長球隊，有領先機會的仍是藍月亮，先是加華度爾（Josko Gvardiol）接應角球在遠柱起腳，皮球已笠過阿仙奴門將大衛拉耶（David Raya）但迪格蘭賴斯（Declan Rice）底線前護空門，而之後尼敦阿基（Nathan Ake）接應長傳又門前射高。兵工廠防線其實也並非滴水不漏，拉耶底線前接隊友的回傳，卻差點被祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）攔截，只是僅僅踢落網側，半場互無紀錄。