英超｜阿仙奴利物浦齊齊輸波　曼城坐收漁人之利（附比賽精華）

英超聯賽的冠軍爭霸又起變化，原本領前的阿仙奴及利物浦在周日（14日）齊齊輸波。其中阿仙奴在主場，在比賽末段遭阿士東維拉攻入兩球，以0:2不敵對手。而利物浦亦在主場以0:1敗給水晶宮，令上周末（13日）贏波的曼城又再反超兩隊2分，在聯賽榜佔先。

在進入本周聯賽前先的阿仙奴，賽前已知道利物浦失分。因此今仗贏波就有機會與利物浦拉開差距。然而球隊在上半場還是未能攻破達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）的大門，半場雙方互無紀錄。阿士東維拉在下半場的84分鐘，率先找到了破門之法。盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）左路的傳中，在阿仙奴的門前掠過，里安拜尼（Leon Bailey）尾柱無人看管下射入空門。兵工廠落後下空群反撲，結果3分鐘後再失守，維拉一次反擊，由奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）單刀為球隊拉開比數，結果維拉以2:0擊敗阿仙奴。