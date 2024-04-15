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體育
2024-04-15 11:15:04

英超｜阿仙奴利物浦齊齊輸波　曼城坐收漁人之利（附比賽精華）

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阿士東維拉擊敗阿仙奴，令英超冠軍形勢再改變。(路透社)

阿士東維拉擊敗阿仙奴，令英超冠軍形勢再改變。(路透社)

英超聯賽的冠軍爭霸又起變化，原本領前的阿仙奴及利物浦在周日（14日）齊齊輸波。其中阿仙奴在主場，在比賽末段遭阿士東維拉攻入兩球，以0:2不敵對手。而利物浦亦在主場以0:1敗給水晶宮，令上周末（13日）贏波的曼城又再反超兩隊2分，在聯賽榜佔先。

在進入本周聯賽前先的阿仙奴，賽前已知道利物浦失分。因此今仗贏波就有機會與利物浦拉開差距。然而球隊在上半場還是未能攻破達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）的大門，半場雙方互無紀錄。阿士東維拉在下半場的84分鐘，率先找到了破門之法。盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）左路的傳中，在阿仙奴的門前掠過，里安拜尼（Leon Bailey）尾柱無人看管下射入空門。兵工廠落後下空群反撲，結果3分鐘後再失守，維拉一次反擊，由奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）單刀為球隊拉開比數，結果維拉以2:0擊敗阿仙奴。

阿士東維拉作客2:0擊敗阿仙奴。(路透社) 阿士東維拉作客2:0擊敗阿仙奴。(路透社) 阿士東維拉作客2:0擊敗阿仙奴。(路透社) 阿士東維拉作客2:0擊敗阿仙奴。(路透社) 里安拜尼尾柱把握機會為維拉取得領先。(路透社) 屈堅斯為維拉錦上添花。(路透社)

在較早前的另一場比賽，利物浦就在上半場14分鐘失守，被伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）門前射入領先。紅軍之後極力反撲，不過卻無法攻破水晶宮的防守，結果球隊以0:1落敗，在歐霸盃首回合不敵阿特蘭大後，再次在主場輸多一場。利物浦與阿仙奴失分後，曼城以73分坐穩榜首，而兵工廠與紅軍同得71分排第2及3位。

伊斯的入球為水晶宮打開紀錄。(路透社) 利物浦有遠藤航的攻門中楣。(路透社) 利物浦主場不敵水晶宮。(路透社) 利物浦主場不敵水晶宮。(路透社) 利物浦主場不敵水晶宮。(路透社) 利物浦主場不敵水晶宮。(路透社) 利物浦主場不敵水晶宮。(路透社)
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