阿仙奴公布最新財務報告，顯示2023-24球季的收入突破6億鎊（約58.8億港元），創下隊史新高。然而，儘管阿仙奴在商業發展和重返歐聯方面取得成功，財務挑戰仍然存在，整體虧損達1,770萬鎊。 重返歐洲頂級賽事成為阿仙奴財務增長的重要推動力，球會總收入由4.667億鎊大幅增至6.166億鎊。增幅主要源自轉播收入上，從1.912億英鎊飆升至2.623億英鎊。另外阿仙奴在歐聯獲得的豐厚獎金，明顯多於上季歐霸盃收益。

酋長球場接近滿座 阿仙奴在比賽日收入亦顯著上升，在酋長球場合共舉辦25場主場比賽，帶來1.317億英鎊的比賽日收入，較上季的1.026億英鎊增加不少。酋長球場依然接近滿座，男子一隊的比賽，場均入場人數達60,095人。 在商業層面，阿仙奴的積極策略取得成功，商業收入從1.693億英鎊增至2.183億英鎊，主要來自贊助合約及零售銷售。「我們與酋長航空續約及延長合作協議是關鍵，此外，Sobha Realty 訓練中心的冠名權協議，以及更多高價值的次要合作夥伴交易也帶來貢獻。」球會在報告中表示。

工資支出大增 球員交易有錢賺 阿仙奴面臨的主要財務挑戰是工資支出顯著上升，由2.348億英鎊激增至3.278億英鎊，增加了近1億英鎊。阿仙奴指出，這與球隊對男、女子球員薪酬的投資增加有關，並且商業及營運人員的擴充亦是其中因素。 在轉會方面，阿仙奴錄得5,240萬英鎊的球員交易盈利，對財務狀況提供一定支持。然而。「球員交易盈利仍然對整體盈利能力有重大影響，但2023/24賽季，市場環境依然不利，整體流動性減少，各球會的收購預算因財務壓力而受限。」阿仙奴補充道。 儘管錄得虧損，阿仙奴的財務狀況比過往幾年有所改善。1,770萬英鎊的虧損相比前一賽季蝕逾5,000萬英鎊已有顯著改善。 作者：One Football 原文刊登於 Yahoo 體育