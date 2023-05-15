英超︱阿仙奴吞白禮頓3蛋　曼城三連霸只差一場

在聖誕節前領先的阿仙奴，終於把所有的優勢散盡，在主場不敵白禮頓0:3之後，目前落後曼城4分兼多打一場，令曼城餘下3場聯賽只需1勝都足以連續3季當上英超冠軍。

曾經與曼城有8分的差距，然而阿仙奴在季尾接連失分，之後更負於曼城，令球隊的優勢全失之餘，更變成落後於對手。今仗主場對白禮頓，馬田奧迪加特（Martin Odegaard）與李安度杜沙特（Leandro Trossard）上半場的攻門都無功而還，半場只踢平0:0。