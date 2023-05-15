英超︱阿仙奴吞白禮頓3蛋　曼城三連霸只差一場

在聖誕節前領先的阿仙奴，終於把所有的優勢散盡，在主場不敵白禮頓0:3之後，目前落後曼城4分兼多打一場，令曼城餘下3場聯賽只需1勝都足以連續3季當上英超冠軍。
曾經與曼城有8分的差距，然而阿仙奴在季尾接連失分，之後更負於曼城，令球隊的優勢全失之餘，更變成落後於對手。今仗主場對白禮頓，馬田奧迪加特（Martin Odegaard）與李安度杜沙特（Leandro Trossard）上半場的攻門都無功而還，半場只踢平0:0。
換邊後白禮頓終於打開紀錄，佩華斯艾斯杜比倫（Pervis Estupinan）底線二度傳中，恩斯素（Julio Enciso）無人看管下近門頂入，51分鐘為客隊領先。落後的阿仙奴未見有力追平比分之餘，防線的不穩亦隨之出現，杜沙特後防中路的傳球被截到，反彈到禁區頂的安達夫（Deniz Undav）面前，這位後備上陣的前鋒輕鬆笠過兵工廠門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale），白禮頓擴大領先。到補時阿仙奴再度失守，艾斯杜比倫門前補中，為白禮頓作客贏到3:0。
曼城奪冠只差3分
阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）賽後表示：「我站在這裡對球隊上星期的表現感到自豪，但是在今日我為我們的表現致歉。我們要盡快重新振作，不要把這種情緒留太久。」阿仙奴失分後，目前以81分排次席，落後同日以3:0擊敗愛華頓的曼城4分，而且曼城少打1場。曼城餘下的3場聯賽，只需要再贏1場已足夠成為聯賽冠軍。