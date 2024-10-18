上季阿仙奴花了6500萬鎊，從車路士簽了夏維斯（Kai Havertz）到來，但他在開季表現一般，前9場正式比賽中，未取得任何入球或助攻。這名德國球星壓力很大，直到第十場正式比賽作客般尼茅夫的第53分鐘，終於迎來轉機。 這轉機來自隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard），原本負責操刀射12碼的他，將球權讓了給夏維斯（Kai Havertz）。這無私舉動成為轉捩點。夏維斯（Kai Havertz）射入12碼打破入球荒，首次獲得阿仙奴球迷的讚賞。 這是個轉捩點，但並非一蹴而就。對夏維斯（Kai Havertz）來說，在阿仙奴找到自己的位置是一個過程，這不僅建基於他的技術能力，也與球會獨特的人事處理有關。

阿迪達向夏維斯投以信心一票 2023年夏天，夏維斯（Kai Havertz）的職業生涯迎來了關鍵決策時刻。在車路士3個球季中，他經歷了多名教練的更替，令其表現不穩。當阿迪達（Mikel Arteta）在夏維斯（Kai Havertz）於希臘放假期間聯繫他時，根據《Eldesmarque》報導，阿仙奴做了充分的準備。阿迪達（Mikel Arteta）展示了一系列人性化的幻燈片，包含夏維斯（Kai Havertz）的家人、前教練的意見，甚至是他狗狗的照片。這是一種與別不同的招募方式，不僅強調夏維斯（Kai Havertz）的足球潛力，也迎合他以家庭為導向的方針。阿迪達（Mikel Arteta）的訊息很簡單：這不是短期的解決方案，而是一個長期的合作，旨在將夏維斯（Kai Havertz）發展成為更全面的球員。 夏維斯（Kai Havertz）在車路士及再之前的球會利華古遜，總共跟9名不同的教練合作，讓他深切體會到穩定和支持的重要性。顯然阿迪達（Mikel Arteta）的做法恰到好處。

為何夏維斯需要穩定？ 要理解夏維斯（Kai Havertz）為何在阿迪達（Mikel Arteta）的指導下，發展稱心滿意，必須了解他的背景。他在德國西部城市亞琛的一個中產家庭長大，他進入足球的旅程與許多同齡人不同。他並非因為逃避貧困而努力，而是受到祖父Richard的激勵。在1950年代，Richard曾在德國頂級聯賽踢球。 Richard在夏維斯（Kai Havertz）5歲時已離世，此事對其家族有深遠影響，讓夏維斯（Kai Havertz）對家庭支持有了深刻的認知——這在他後來的足球旅程中很重要。在利華古遜的成長過程中，他經歷不少困難，包括傷痛和思鄉情緒。直到他的哥哥來到陪伴，Kai Havertz才有所改善。 阿迪達（Mikel Arteta）理解夏維斯（Kai Havertz）背景後，從而創建一個系統，讓這位德國球員感到被重視和支持。夏維斯（Kai Havertz）已成為阿仙奴戰術之中至關重要的一環，但更重要的是，他的強大歸屬感，無疑是其復甦的關鍵因素。

儘管入球和助攻的數量開始增長，但夏維斯（Kai Havertz）整體比賽風格的變化，才是最突出的一點。他與阿迪達（Mikel Arteta）之間的默契，是他在阿仙奴茁壯成長的關鍵主因，而領隊對他的耐心也開始見效。 正如《Eldesmarque》指出，夏維斯（Kai Havertz）是新一代球員的表表者，將比賽視為流動的、無固定位置。阿迪達（Mikel Arteta）的戰術靈活，經常讓阿仙奴在比賽中變換多種陣型，讓夏維斯（Kai Havertz）能夠發揮自己的優勢。 這位德國球員的多功能性，對Mikel Arteta來說是樂事，可在多個位置上使用夏維斯（Kai Havertz）。惟有時這也是一種詛咒，因為批評者指出夏維斯（Kai Havertz）在球隊中的角色並不明確。然而，球員和領隊似乎都將這視為一種優勢，而非劣勢。 夏維斯入球量較去季多 夏維斯（Kai Havertz）的復甦，恰逢是阿仙奴關鍵時刻。阿仙奴的爭標路上， 夏維斯（Kai Havertz）的貢獻將至關重要。他本賽季在3項賽事中已經有6個入球，較去年加盟同期已有了改善，而他與隊友，特別是與馬田奧迪加特（Martin Odegaard）之間的默契，也成為阿仙奴成功的推動力。 以往夏維斯（Kai Havertz）的壓力很重，但現在已減輕，他的自信心隨著每場比賽不斷增長。阿迪達（Mikel Arteta）對他的長期計劃開始結出果實，這位球員終於展現了，為何阿仙奴如此重視自己。 隨著夏維斯（Kai Havertz）在阿迪達（Mikel Arteta）的指導下不斷成長，大眾越來越感覺到他的最佳狀態尚未出現。基礎已經有了，對於夏維斯（Kai Havertz）能成為阿仙奴追求成功的重要人物，其信心較以往任何時候都要強。 作者： EPL Index 原文刊登於 Yahoo 體育