英超｜阿仙奴強襲賓福特 倫敦打吡之王急搶分

上仗聯賽新敗的阿仙奴，明晚在英超返主場迎戰「宿敵」賓福特(11/02 23:00)，必不手軟，誓要贏波將榜首優勢再度擴大，並延續倫敦打吡之王美譽。

球迷如不善忘，還記得上季英超揭幕戰，阿仙奴作客吞當時升班馬賓福特兩蛋，賽後更被對手箭頭艾雲東尼在網上發文嘲笑；「兵工廠」其後發憤圖強，之後英超兩鬥賓福特全勝，包括今季首循環作客大勝3比0時，在完場前更換入15歲的中場旺尼爾，似是主帥阿迪達要反諷對手，令這兩支倫敦球會交手，增添不少話題。

「兵工廠」季內在英超7戰倫敦打吡全勝，是該隊繼1988年4月至1989年2月以來，最佳走勢；但面對死球戰術出眾、實而不華的中上游分子賓福特，不能掉以輕心。球隊繼英足盃被曼城淘汰後，又於上仗作客0比1受挫愛華頓，今屆首次連敗兼一球不入；球隊主力陣容甚少變動，但左翼馬天尼利近期續約，但表現平平，冬窗新兵李安度杜沙特或伺機頂上。

